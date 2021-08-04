شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية: النظام النباتى يخفض خطر الإصابة بالنوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نشرت في جمعية القلب الأمريكية، أن تناول الأطعمة النباتية يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الشباب والنساء، حيث تحافظ على صحة القلب وتخفض مخاطر النوبات القلبية بنسبة 52%، طبقا لما ورد في موقع ميديكال اكسبريس.

وأكد الباحثون أن تناول الأطعمة النباتية ساهم في خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية لكل من الشباب والنساء بعد سن اليأس، كما كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوصى تقرير جمعية القلب الأمريكية، بضرورة اتباع نمط غذائي صحي شامل يركز على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك منزوعة الجلد والمكسرات والبقوليات والزيوت النباتية غير الاستوائية، كما نصح أيضًا بالاستهلاك المحدود للدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم واللحوم الحمراء والحلويات والمشروبات السكرية.

وأوضح الخبراء أن النظام الغذائي الذى يركز على النباتات يحمى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال فترة الشباب إلى منتصف مرحلة البلوغ ومرحلة منتصف العمر.

وصُنف الخبراء النظام الغذائي النباتى الذى يعتمد على كل من الفواكه والخضراوات والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة، مع ضرورة تجنب تناول البطاطس المقلية واللحوم الحمراء عالية الدسم والوجبات الخفيفة المالحة والمعجنات والمشروبات الغازية، والأطعمة المحايدة مثل البطاطس والحبوب المكررة.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يتناولون نظام غذائى نباتى كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 52%، وكانوا أقل عرضة أيضا الى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب وآلام الصدر وانسداد الشرايين.