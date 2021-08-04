فوائد الليمون للحامل و3 وصفات لذيذة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - يوفر الليمون العديد من العناصر الغذائية، وبعضها ضروري عندما تكونين حاملاً. بشكل عام، الليمون آمن في الحمل، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكوني على دراية بها. فترة الحمل تحمل الكثير من المفاجأت والتغيرات للمرأة بداية من القيء والغثيان المستمر خلال الشهور الأولى حتى الوصول إلى موعد الولادة، وتحاول المرأة الحامل إيجاد حلول طبيعية للتغلب على الاضطرابات، التي تمربها مثل الغثيان المستمر والحموضة والدوخة.

نمو الطفل

ثمار الحمضيات تحتوي على العديد من الفيتامينات

وفقا لموقع " healthline" بشكل عام يمكن أن تكون الليمون وغيرها من ثمار الحمضيات آمنة وصحية للاستهلاك أثناء الحمل، حيث يحتوي الليمون على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية، التي تساعد على دعم صحة الأم ونمو الطفل. فتناول ماء الليمون أو إضافة بعض عصير الليمون إلى الطعام وخاصة السلطات يقع في المنطقة الآمنة وحتى المفيدة.

فوائد الليمون للمرأة الحامل:

1. يزيد مناعة وتطور الجنين

يزيد مناعة الجنين

الليمون يعزز المناعة، ويساعد فى تطور نمو الجنين، فنصف كوب (106 جرام) من الليمون (بدون قشر) يحتوى على 56.2 ملليجرام من فيتامين C وهو عنصر غذائي مهم لكل من الأم والطفل.

حيث أكدت دراسة بحثية أن النقص البسيط في فيتامين C لدى الأمهات، يمكن أن يعيق نمو دماغ الجنين، وتحديداً الحصين، المسؤول عن الذاكرة، كما يعمل فيتامين C على تعزيز المناعة، ويساعد على منع الالتهابات الشائعة مثل البرد والإنفلونزا.

2. الحد من الغثيان

يحدّ من الغثيان

إذا كنت تعانين من غثيان الصباح، فالليمون هو علاج "غثيان طبيعي". لكن كوني حذرة من تناول الليمون باعتباره ترياقًا لك، الأبحاث قليلة أو معدومة لإثبات أن تناول الليمون يقلل بشكل فعال من الغثيان أثناء الحمل. ولكن هناك بيانات تشير إلى أن نشر زيوت الليمون الأساسية يمكن أن يجلب الراحة.

3. يمنح جسم الحامل الترطيب

يمنح الجسم الترطيب

الماء ضروري للجسم خاصة أثناء الحمل لأنه يخدم العديد من الوظائف المهمة، مثل:

إعطاء الشكل والبنية للخلايا

تنظيم درجة حرارة الجسم

دعم الهضم

امتصاص ونقل المواد الغذائية والأكسجين إلى الخلايا

مساعدة التفاعلات الكيميائية في الجسم

القضاء على هدر الجسم

تشكيل المخاط وغيرها من سوائل التشحيم

تحتاج المرأة الحامل إلى ما يصل إلى 3300 ملليلتر من الماء يوميًا، في بعض الأحيان، يكون شرب الكثير من الماء مملًا لذا فإن وضع بعض الليمون في الماء يمكن أن يكون وسيلة صحية لتغيير الأشياء مع إضافة بعض النكهات إلى الماء.

أضرار محتملة لليمون على الحامل

الأسباب المحتملة للابتعاد عن (الكثير) من الليمون أثناء الحمل

1 - يؤذي الأسنان: إن عصير الليمون والليمون الطازج، يحتوي على المزيد من حمض الستريك مقارنة بعصير البرتقال والجريب فروت بحوالي 6 أضعاف. حيث يمكن أن يتسبب حمض الستريك الموجود في الليمون. إذا كنت تشربين الليمون بشكل متكرر وعلى مدى فترة طويلة من الزمن - مثل فترة الحمل بأكملها - بتآكل المعادن التي تقوي مينا أسنانك، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسوس الأسنان بحيث تصبح أضعف وأكثر حساسية عندما تتناولين أي أطعمة باردة.

2 - حرقة من المعدة: قد تؤدي المستويات المرتفعة من الحمض الناتج عن حمض الستريك أيضاً إلى زيادة خطر التعرض لارتداد الحمض (أو حرقة المعدة)، وهو أمر شائع بالفعل أثناء الحمل. لكن خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع كوب من الماء قد يكون له آثار وقائية ضد حرقة المعدة. على الرغم من عدم إثبات ذلك، لكن يُعتقد أن الخليط يساعد في الواقع على تهدئة أحماض المعدة وبالتالي تقليل الحرق.

وصفات بالليمون للحامل

إذا كنت تتطلعين إلى إضافة القليل من الليمون في أطباقك، ففكري في هذه الوصفات اللذيذة والسهلة .

بارفيه الزبادي بالليمون

بارفيه الزبادي بالليمون

أنت بحاجة إلى كوب زبادي يوناني + عصير ليمونة + ¼ كوب جرانولا قليلة السكر + ملعقة صغيرة عسل، أضيفي عصير الليمون إلى الزبادي واخلطيهم جيداً. رشيها بالجرانولا وأضيفي ملعقة العسل، ومع التجربة ستعلمين كم أن هذه الفكرة رائعة.

ماء الليمون والريحان

ماء الليمون بالريحان

أنت بحاجة للترين من الماء + شريحتان رفيعتان من الليمون (مع إزالة البذور) + ورقتا ريحان، أضيفي شرائح الليمون وأوراق الريحان إلى الماء. ضعيها في الثلاجة لمدة 1 إلى 4 ساعات قبل الاستمتاع بشربها.

سلطة جرجير مع الليمون

سلطة جرجير بالليمون

أنت بحاجة لـ 4 أكواب جرجير+ حبة أفوكادو + حبات طماطم شيري + 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز + ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج + 1 ملعقة صغيرة عسل + ½ ملعقة صغيرة مستردة الديجون + 1/4 ملعقة صغيرة من ملح البحر + ¼ كوب جبن بارميزان طازج + فلفل أسود مطحون "حسب الرغبة".

ابدأي بغسل الجرجير ثم اتركيه جانباً ليجف في الهواء. اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون والعسل وخردل ديجون وملح البحر وضعي المزيج في الثلاجة. اخلطيها وقلبيها مع الجرجير عندما تكونين جاهزة للتقديم. يرش جبن البارميزان، لمسة من الفلفل، على وجه السلطة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص