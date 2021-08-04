فوائد عصير قصب السكر للحامل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - التغذية الصحية خلال فترة الحمل من أكثر الأمور التي تشغل الحامل؛ إذ عليها أن تحرص على اختيار الأطعمة والمشروبات المفيدة ، والابتعاد عن أي طعام قد يضربها، من هنا كانت اختيارات الحامل في الطعام والشراب مهمة؛ خوفاً من تعرض حملها وجنينها للأذى، وكوب من عصير قصب السكر- موضوعنا- أحد الخيارات أمام الحامل؛ فبعضهن يقبلن عليه، والبعض الآخر قد يرفضنه؛ خوفاً من أضراره.. معنا خبيرة التغذية الدكتورة نهى ياسين للشرح والتوضيح.
فائدة عصير قصب السكر للحامل
- يساعد تناول كوب من عصير قصب السكر بشكل يومي على الريق، على تهدئة المزاج والتخلص من التوتر وحالات الاكتئاب التي تحدث خلال الحمل
- يساعد على نموّ العظام للجنين، ولكن كثرة شرب العصير لها مخاطر عكسيّة على عظامه. وجود الحديد يمنع حصول فقر الدم لدى المرأة الحامل
- يعمل على تسهيل امتصاص الطعام وينشط الكبد والدماغ. ينقي الجسم من السموم ويدر البول، يساعد الحامل على الهدوء والتغلب على الضغط
- ينشط السعادة؛ لأنّه يساعد على إنتاج إندروفينات الحب، ويعمل على إنتاج هرمون الأكسيتوسين الذي يحفز المشاعر العاطفية
- يعالج بعض أنواع السرطان؛ مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، فخلايا السرطان من المستحيل أن تعيش في بيئة قلويةوعصير القصب شراب قلوي؛ لأنه يحتوي على مستويات عالية على البوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز والحديد.
- يغذي الكبد ويحافظ على صحتها وقوتها؛ لأنه يحافظ على مستوى الأحماض بشكل منخفض، وهذا يفيد الكبد
- يكافح العدوى البولية من خلال تناول عصير القصب مع عصير الليمون وماء جوز الهند بانتظام
- يقوي القلب والأعصاب والعضلات؛ لاحتوائه على البوتاسيوم والمغذيات الأخرى
يكافح الضغط المرتفع المسبب للنوبات القلبية
- عصير القصب يعمل على تقليل نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية للأشخاص النحفاء، ويعالج مشاكل النحافة ويزيد من الوزن
- يساعد عصير القصب على معالجة مشاكل الكلى من خلال تناوله بانتظام؛ حيث إنه يطرد السموم من الجسم ويعمل على إدرار البول
عصير القصب يحمي الحامل من الأمراض
- عصير قصب السكر هو عصير طيب المذاق تشتهيه بعض النساء خلال الحمل، وهو من العصائر المفيدة؛ لأنه مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن
- يساهم في الوقاية من الإصابة بعدوى المعدة، وغذاء المرأة خلال الحمل يجب أن يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة
- المداومة على شرب كوب من عصير القصب، يساهم في محاربة العدوى البكتيرية، والفطرية، والفيروسية
يساعد تناول قصب السكر على التخفيف من أعراض الرشح والزكام
- الاستهلاك اليومي لعصير قصب السكر يضمن بقاء البيليروبين في مستواه الطبيعي، مما يضمن قيام الكبد بوظائفه
- يساعد عصير قصب السكر على تقوية جهاز مناعة الجسم، وإبقاء المرأة بصحة جيدة خلال مرحلة الحمل
- اكتساب الوزن الزائد من أهم المشكلات التي تؤرق المرأة خلال الحمل، لكن الاستهلاك المنضبط لعصير قصب السكر يقي من هذه الزيادة
- يساعد عصير قصب السكر على تخفيف الغثيان الذي تعاني منه المرأة الحامل، وللحصول على نتائج أفضل؛ يفضل إضافة بضع نقاط من عصير الزنجبيل إليه
عصير القصب مصدر للطاقة
- يعدّ التهاب مجرى البول من المشكلات الشائعة خلال مرحلة الحمل، ويصاحبه الشعور بالألم وعدم الراحة، شرب عصير القصب يساهم في القضاء على الالتهاب
- عصير قصب السكر من المشروبات التي تعد مصدراً للطاقة، ما يساعد على التخلص من الإجهاد والتعب
- يمكن الاستعانة بعصير القصب لمعالجة مشكلات الأسنان والتخلص منها؛ نظراً لاحتوائه على الكالسيوم والمغنسيوم الضروريين لصحة الأسنان
احتياطات شرب عصير قصب السكر للحامل
- من الضروري أن تحرص المرأة الحامل على شرب عصير القصب بكميات معتدلة وعدم الإفراط في شربه، خاصة إن كانت تعاني من مرض السكري قبل الحمل، أو من سكري الحمل
- كما يجب التأكد من الحصول على العصير من مكان يراعي النظافة، فشربه من المحلات التي تفتقر للنظافة؛ قد يعرض المرأة الحامل لتسمم الطعام أو عدوى المعدة
- تتضمن الأعراض الجانبية لشرب عصير قصب السكر.. الصداع، تهيج المعدة، الغثيان، الدوار، زيادة حدة الاضطرابات النزفية، والأرق
- لا تظهر هذه الأعراض إلا عند الإفراط في شرب هذا العصير، فكوب واحد يومياً يكفي للاستفادة من الفوائد، دون القلق من حدوث هذه الأعراض
تحضير عصير قصب السكر في المنزل
- عن طريق إحضار أعواد قصب السكر وتقشيرها، وتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم وضعها داخل العصارة لتحويلها إلى عصير سميك يُصفى ليصبح صافياً
- يوضع في الثلاجة ويشرب بارداً، ويمكن إضافة عصير الزنجبيل أو عصير الليمون أو البطيخ أو جوز الهند أو الرمان إلى عصير القصب؛ لإكسابه مذاقاً مميّزاً
القيمة الغذائية لعصير قصب السكر
- يحتوي كل 28.35 غرام من عصير قصب السكر على 0.2 غرام من البروتين
- 0.19 غرام من الماء0.09 غرام من الدهون
- 111.43 سعر حراري..25.71 غرام من السكريات
- 0.16 مللي غرام من فيتامين الريبوفلافين..0.2 مللي غرام من فيتامين النياسين
- 32.57 مللي غرام من الكالسيوم..0.57 مللي غرام من الحديد
- 2.49 مللي غرام من المغنسيوم..162.86 مللي غرام من البوتاسيوم
- 0.09 مللي غرام من المنجنيز
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