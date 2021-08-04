فوائد عصير قصب السكر للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - التغذية الصحية خلال فترة الحمل من أكثر الأمور التي تشغل الحامل؛ إذ عليها أن تحرص على اختيار الأطعمة والمشروبات المفيدة ، والابتعاد عن أي طعام قد يضربها، من هنا كانت اختيارات الحامل في الطعام والشراب مهمة؛ خوفاً من تعرض حملها وجنينها للأذى، وكوب من عصير قصب السكر- موضوعنا- أحد الخيارات أمام الحامل؛ فبعضهن يقبلن عليه، والبعض الآخر قد يرفضنه؛ خوفاً من أضراره.. معنا خبيرة التغذية الدكتورة نهى ياسين للشرح والتوضيح.

يعالج بعض أنواع السرطان؛ مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، فخلايا السرطان من المستحيل أن تعيش في بيئة قلوية

ينشط السعادة؛ لأنّه يساعد على إنتاج إندروفينات الحب، ويعمل على إنتاج هرمون الأكسيتوسين الذي يحفز المشاعر العاطفية

يعمل على تسهيل امتصاص الطعام وينشط الكبد والدماغ. ينقي الجسم من السموم ويدر البول، يساعد الحامل على الهدوء والتغلب على الضغط

يساعد على نموّ العظام للجنين، ولكن كثرة شرب العصير لها مخاطر عكسيّة على عظامه. وجود الحديد يمنع حصول فقر الدم لدى المرأة الحامل

يساعد تناول كوب من عصير قصب السكر بشكل يومي على الريق، على تهدئة المزاج والتخلص من التوتر وحالات الاكتئاب التي تحدث خلال الحمل

يساعد عصير القصب على معالجة مشاكل الكلى من خلال تناوله بانتظام؛ حيث إنه يطرد السموم من الجسم ويعمل على إدرار البول

المداومة على شرب كوب من عصير القصب، يساهم في محاربة العدوى البكتيرية، والفطرية، والفيروسية

يساهم في الوقاية من الإصابة بعدوى المعدة، وغذاء المرأة خلال الحمل يجب أن يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة

عصير قصب السكر هو عصير طيب المذاق تشتهيه بعض النساء خلال الحمل، وهو من العصائر المفيدة؛ لأنه مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن

يساعد عصير قصب السكر على تخفيف الغثيان الذي تعاني منه المرأة الحامل، وللحصول على نتائج أفضل؛ يفضل إضافة بضع نقاط من عصير الزنجبيل إليه

اكتساب الوزن الزائد من أهم المشكلات التي تؤرق المرأة خلال الحمل، لكن الاستهلاك المنضبط لعصير قصب السكر يقي من هذه الزيادة

عصير قصب السكر من المشروبات التي تعد مصدراً للطاقة، ما يساعد على التخلص من الإجهاد والتعب

يعدّ التهاب مجرى البول من المشكلات الشائعة خلال مرحلة الحمل، ويصاحبه الشعور بالألم وعدم الراحة، شرب عصير القصب يساهم في القضاء على الالتهاب

من الضروري أن تحرص المرأة الحامل على شرب عصير القصب بكميات معتدلة وعدم الإفراط في شربه، خاصة إن كانت تعاني من مرض السكري قبل الحمل، أو من سكري الحمل

كما يجب التأكد من الحصول على العصير من مكان يراعي النظافة، فشربه من المحلات التي تفتقر للنظافة؛ قد يعرض المرأة الحامل لتسمم الطعام أو عدوى المعدة

تتضمن الأعراض الجانبية لشرب عصير قصب السكر.. الصداع، تهيج المعدة، الغثيان، الدوار، زيادة حدة الاضطرابات النزفية، والأرق