كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - كرات اللحم عبارة عن كرات صغيرة ناعمة الملمس مصنوعة من اللحم المفروم، وقد تحتوي أيضاً على مكونات أخرى مثل: البيض، الجبن، والخضار؛ ونظراً لأن اللحوم هي المكوّن الرئيسي في كرات اللحم، يمكن للأطفال الحصول على العناصر الغذائية الأساسية، مثل: البروتين والحديد ، إلى جانب ذلك، من السهل إمساكها؛ مما يجعلها خياراً ممتازاً .

أوضحت لسيدتي نت الدكتورة إيمان عبدالعظيم استشاري الأطفال، الوقت المناسب لتناول الأطفال كرات اللحم، والفوائد الصحية لكرات اللحم.

متى يمكن للأطفال أكل كرات اللحم؟

نوعية الطعام المقدمة للاطفال

على الرغم من أن كرات اللحم طرية إذا تم طهيها جيداً، إلا أنها قد تمثل في البداية خطر الاختناق، ويجب عدم تقديمها حتى تتطور مهارات المضغ بشكل أفضل في معظم الأطفال، سيكون تقديم كرات اللحم فى حوالي تسعة أشهر من العمر؛ حتى مع ذلك، من المهم التأكد من تقطيع كرات اللحم إلى قطع أصغر، وتجنب إضافة الأطعمة الصلبة مثل: البصل إلى المزيج، أو فرمه جيداً.

فى حوالي تسعة أشهر من العمر؛ حتى مع ذلك، من المهم التأكد من تقطيع كرات اللحم إلى قطع أصغر، وتجنب إضافة الأطعمة الصلبة مثل: البصل إلى المزيج، أو فرمه جيداً. ومع ذلك، استشيري طبيب الأطفال إذا كنتِ ترغبين في إطعام كرات اللحم لطفلك قبل تسعة أشهر من العمر، بمجرد موافقة طبيب الأطفال، يمكنك تقديم كرات اللحم أولاً في شكل هريس أو مهروس؛ بدلاً من ذلك، يمكنك تقطيع كرات اللحم إلى قطع صغيرة وتقديمها لطفلك .

بعد ذلك، عندما يكبر الطفل ويستطيع حمل الطعام وأكله بنفسه، يمكنك إطعامه كرات اللحم الكاملة، أثناء تقديم كرات اللحم لطفلك، امتنعي عن استخدام اللحوم المعالجة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم والنترات بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم طهيها جيداً؛ فإنها تزيد من خطر الإصابة بـ ليستريا؛ لذلك تجنبي إطعام الأطفال اللحوم المصنعة.

نظرة عامة غذائية على كرات اللحم

كرات اللحم

بناءً على نوع اللحم والتوابل، هناك أنواع مختلفة من كرات اللحم، لحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن والدجاج والديك الرومي والأسماك، هي بعض اللحوم التي يمكنك استخدامها لصنع كرات اللحم، على الرغم من أن أنواع كرات اللحم المختلفة سيكون لها مظهر غذائي مختلف قليلاً، في المتوسط​​، تعد كرات اللحم مصدراً جيداً للبروتين، وحديد الهيم، وفيتامين B3، وB6، وB9، وB12، والمعادن الأساسية، مثل: الزنك والسيلينيوم.

اختاري نوع اللحم الذي يعطي المزيد من الحديد لكل وجبة، على سبيل المثال: اللحوم الحمراء، مثل: لحم الضأن، ولحم العجل، تحتوي على كميات عالية من حديد الهيم، يحتوي كبد الدجاج على أعلى نسبة من الحديد.

الفوائد المحتملة لكرات اللحم للأطفال

فوائد اللحم للأطفال

فيما يلي بعض الفوائد الحيوية التي قد يجنيها الطفل من تناول اللحوم:

يقدم البروتين الخالي من الدهون: اللحوم هي مصدر للبروتين عالي الجودة، الذي يمكن أن يساعد في نمو وتطور الأطفال، إلى جانب ذلك؛ فإن البروتين الحيواني أكثر توافراً حيوياً؛ مما يعني أن الطفل يمكنه الحصول على بروتين أكثر قابلية للامتصاص، يحتاج الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و12 شهراً، إلى 11 إلى 13 جراماً من البروتين يومياً، يمكن أن يساهم إطعام كرات اللحم في هذا المطلب.

يوفر العديد من فيتامينات «ب»: يمكن أن تقدم اللحوم العديد من فيتامينات «ب»، مثل: فيتامين ب 1، ب 2، ب 3، ب 6، ب 9، ب 12 للأطفال.. تلعب هذه الفيتامينات دوراً مهماً في العديد من العمليات الفسيولوجية، التي تسهل النمو والتطور الصحي، على سبيل المثال: يساعد فيتامين B2 وB3 في استقلاب الطاقة، بينما يساعد فيتامين B12 في تكوين خلايا حمراء صحية وعمل الجهاز العصبي السليم.

ب 1، ب 2، ب 3، ب 6، ب 9، ب 12 للأطفال.. تلعب هذه الفيتامينات دوراً مهماً في العديد من العمليات الفسيولوجية، التي تسهل النمو والتطور الصحي، على سبيل المثال: يساعد فيتامين B2 وB3 في استقلاب الطاقة، بينما يساعد فيتامين B12 في تكوين خلايا حمراء صحية وعمل الجهاز العصبي السليم. يعطي العناصر الغذائية الأساسية: الحديد الهيم والزنك والسيلينيوم والكالسيوم وهي عناصر غذائية حيوية، يمكن أن يضيفها اللحم إلى نظام فطام الطفل، هذه تساعد جسم الطفل في وظائف مختلفة، مثل: أداء الجهاز المناعي، والتطور المعرفي السليم، والنمو والتطور بشكل عام.

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