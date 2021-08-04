كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:48 مساءً - ما أسباب تشوه الجنين؟ وما الأمور التي قد تزيد من خطر الإصابة بهذه التشوهات؟ وهل هناك طرق للوقاية من حدوث هذه التشوهات؟ وهل ينبغي للحامل التعرف على معلومات تخص التشوهات قبل التفكير في الإنجاب؟.. وأسئلة كثيرة تجول في عقل كل حامل أو أم حالة تفكيرها في الإنجاب تعلن بها تخوفها. ومعرفة الأسباب أولى خطوات الوقاية والنجاة كما يشرح الدكتور عبد الحميد الناجي، أستاذ أمراض النساء والولادة في حديثه لـ"الخليج 365 نت".

أسباب عديدة وراء تشوه الجنين

ضرورة المعرفة

أثناء تخطيط الزوجة للحمل والإنجاب عليها أن تعرف أهم المعلومات بخصوص تشوه الجنين وأسبابه، حتى تتمكن من تجنبها وإبعاد الحمل والجنين عن أية مخاطر محتملة

تشوهات الأجنة عبارة عن مشاكل توجد في جسم الجنين قد تتسبب له بإعاقات - بعد الولادة- جسدية أو عقلية

أسباب تشوه الجنين

هناك العديد من الأسباب التي حددها الطب الحديث لتشوهات الأجنة، ومن أهمها:

مشاكل الجينات والكروموسومات

قد يتسبب خلل في الجينات بمشاكل وتشوهات في الأجنة، إذ قد لا تعمل بعض الجينات كما يفترض بها أن تعمل في الحالات الطبيعية، أو قد يكون هناك خلل في الكروموسومات، كأن يكون عددها أكثر أو أقل من الطبيعي

مرض الأم أثناء الحمل

إن إصابة المرأة بمرض ما خلال فترة الحمل، من الممكن أن يهدد صحة الجنين، حتى لو كان المرض بسيطاً.

من هذه الأمراض التي تشكل خطراً على صحة الجنين عند إصابة الأم بها: الحصبة الألمانية، فيروس زيكا.. وهو فيروس يربطه الباحثون بعيوب الدماغ لدى الأجنة.

تناول الأدوية أثناء الحمل

تناول الأدوية اثناء الحمل تحت إشراف الطبيب

من المعروف علميا؛ عدم تناول الحامل لأي أدوية خلال أشهر الحمل إلا تحت إشراف الطبيب، لذا على الحامل مناقشة الطبيب قبل أخذ أي دواء مهما كان بسيطاً كمسكنات الألم العادية،كذلك تعاطي الحامل للكافيين بكثرة أو تدخين السجائر، إذ من الممكن أن تؤثر على الجنين داخل الرحم أثناء فترة الحمل،وعلى الحامل بقدر الإمكان تجنب استنشاق أية مواد كيميائية أو التعرض لها بأي طريقة ممكنة،مثل مواد تنظيف البيت أو حتى القيام بصبغ الشعر في الصالون، كلها تؤثر على الجنين وربما سببت له تشوهاً، لذا عليك الحذر.

مشاكل في الرحم والسائل الأمينوسي

الضغط على الجنين يتسبب بتشوهات عديدة للجنين

الجنين أثناء نموه بالرحم يكون محاطاً.. بالسائل الأمينوسي، الذي يساعد على حمايته وامتصاص أية صدمات قد يتعرض لها بطن الحامل، فيمنع وصولها للجنين

قد يحدث تمزق في الأغشية المحيطة بالسائل الأمينوسي لتبدأ بالضغط على الجنين، مما قد يتسبب بتشوهات عديدة، أشهرها "متلازمة الاختناق" بالشريط الأمينوسي ما يتسبب في نمو جنين يفتقر ساقاً أو يداً

نقص بعض العناصر الغذائية

على المرأة أن تهتم بتغذيتها بشكل خاص أثناء الحمل، وأن تأخذ كفايتها من حمض الفوليك،ومن الأفضل البدء بتناول حمض الفوليك قبل حصول الحمل، وأثناء التخطيط له، ولكن بعد استشارة الطبيب لضمان السلامة وعدم حصول مضاعفات إذ يرتبط نقص حمض الفوليك بأنواع من تشوهات الأجنة، خاصة تشوهات داخل الجهاز العصبي

أسباب مجهولة

70 بالمائة من حالات تشوه الجنين..مجهولة

في 70% من الحالات لم يستطع الباحثون تشخيص أسباب تشوه الجنين وتحديدها بدقة! فقد تلعب عدة عوامل مجتمعة دوراً في تشوه الجنين حيث إن فرص الإصابة بتشوهات الأجنة تزداد عند التعرض لأي من العوامل أو الأسباب، خاصة في أسابيع الحمل بين 2-10 أسابيع من بداية الحمل.

أنواع تشوهات الأجنة

إن تشوهات الجنين لها أنواع كثيرة جداً قد تصل إلى الآلاف! وهذه التشوهات التي تحدث للأجنة تعد السبب الرئيس في موت المواليد.

هناك نوعان رئيسيان لتشوهات الأجنة؛ تشوه الجنين البنيوي أو الجسدي، مثل: الشفة الأرنبية، أو حدوث مشاكل في صمامات القلب.

تشوه الجنين الإدراكي ومشاكل في الجهاز العصبي، مثل صعوبات التعلم.

نصائح لتجنب تشوهات الجنين

على الحامل أخذ كافة التطعيمات اللازمة

التأكد من أخذ كافة التطعيمات واللقاحات اللازمة وحسب الجدول المحدد

عدم تناول أية أدوية أثناء الحمل إلا بعد استشارة الطبيب

الحصول على الجرعة الموصى بها من الطبيب يومياً من حمض الفوليك

العلاج والتعافي من أي مرض قبل الحمل واتخاذ كافة إجراءات الحماية من هذه الأمراض أثناء الحمل

يجب الحرص على زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات

الابتعاد عن البيئات التي فيها دخان سجائر، حيث إن استنشاق دخان الآخرين وقت الحمل، يعد من عوامل الخطر على صحة الحامل والجنين

الحرص على زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات الدورية أثناء الحمل بانتظام

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.