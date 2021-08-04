هل تتناولوا أقراص الدواء دون ماء؟ توقفوا فورا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:11 مساءً - منذ 43 دقيقة

يقوم العديد من الأشخاص بتناول الدواء بدون ماء، لكن حذر طبيب مصري من تناول العلاج أو الكبسولات دون شرب مياه، لتأثيرها الضار على المعدة.

وقال الدكتور خالد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “صدى البلد”، إن تناول العلاج أو الكبسولات، خاصة أدوية التخسيس، دون شرب مياه، يمكن أن تقف تلك الكبسولات في المريء.

وأشار الطبيب إلى أن هذا يجعل الكبسولات تفرز المادة الفعالة في المعدة، بسبب تثبيته لفترة من الوقت داخل المعدة، الأمر الذي قد يسبب قرحة في المعدة.

وأوضح الغزالي أنه توجد بعض الكبسولات سريعة الفعالية، التي يمكن أن تقضي على الدهون فور نزولها المعدة، إلا أنه يجب تناولها مع كميات مناسبة من الماء، وليس العكس، حتى لا تضر المعدة.