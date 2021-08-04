شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المعاهد الوطنية للصحة بأمريكا: الجرعات المعززة للقاحات كورونا ليست ضرورية حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن مدير المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا، أكد أن الجرعات المعززة للقاح فيروس كورونا ليست ضرورية في الوقت الحالي لمكافحة زيادة الحالات المرتبطة بمتغير دلتا الهندي.



مدير المعاهد الوطنية للصحة

وقال الدكتور فرانسيس كولينز مدير المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك حاجة للقاحات معززة من تطعيمات كورونا في الوقت الحالي، موضحا أن مراجعة البيانات التي أجرتها وكالته تظهر أن المعززات ليست ضرورية، وأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في مأمن من الفيروس، مضيفا أن ألمانيا بدأت أيضًا عملية طرح جرعات معززة من لقاحات كورونا.

وقالت الصحيفة، بدأت شركتا فايزر وموديرنا Pfizer و Moderna في إجراء تجارب على الجرعات المعززة في الولايات المتحدة، وسرعان ما تسعى شركة فايزر Pfizer للحصول على موافقة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)

أوضح مدير المعاهد الوطنية للصحة، إنه لا يعتقد أن الأمريكيين يحتاجون حاليًا إلى جرعة معززة من لقاحات كورونا.

أضاف الدكتور فرانسيس كولينز، إن فريقه يقيم الحاجة إلى جرعات ثالثة محتملة "كل يوم"، لكن هذا الدليل يشير إلى أن اللقاحات الحالية من كورونا تحمي من متغير "دلتا" الهندي، مضيفا أنه "في الوقت الحالي، على الرغم من ذلك، لا تشير البيانات في الولايات المتحدة إلى أن هذا ضروري"، وتأتي تصريحاته في الوقت الذي أعلنت فيه دول أخرى مثل ألمانيا عن خطط لتقديم جرعات معززة للأشخاص ذوي الأولوية.

وعلى الرغم من الإصرار على عدم وجود دليل على أن الأمريكيين بحاجة إلى لقاحات معززة الآن، إلا أن كولينز ترك الباب مفتوحًا لاستخدام التعزيزات في المستقبل.

وأشارت الصحيفة الى أنه تم مناقشة موضوع الجرعة الثالثة في أمريكا منذ فترة طويلة، لكن مسئولي الصحة لم يقدموا إجابة متسقة حول ما إذا كانت هناك حاجة إليها أم لا.

وقال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الشهر الماضي إنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة لجرعات معززة للتطعيم بالكامل في هذا الوقت.

وأكدت الصحيفة، أن شركة فايزر Pfizer التي يعد لقاحها الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة نشرت بيانات الأسبوع الماضي تظهر انخفاض فعالية لقاحها من 96% إلى 84% بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، كما كشفت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها أنها تعمل على لقاح محدد لنوع دلتا، وستسعى شركة فايزر Pfizer قريبًا للحصول على الموافقة على جرعة ثالثة من لقاحها في أمريكا، كما أطلقت شركة موديرنا Moderna أيضًا تجربة للجرعة الثالثة من لقاح كورونا الخاص بها، كما أن البيانات الأولية تعد بقدرتها على مكافحة متغيرات الفيروسات.

وأضاف، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بين غير الملقحين، حيث تعاني الولايات المتحدة من موجة رابعة من الفيروس.