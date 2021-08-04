شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتغلب على مشاكل البشرة والطفح الجلدى فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأمراض الجلدية مشكلة يعاني منها البعض، فعند ارتفاع درجات الحرارة تزداد فرص الإصابة بحب الشباب والحساسية الجلدية والطفح الجلدي وبعض الالتهابات البكتيرية، وفي هذا السياق، أوضح التقرير المنشور عبر موقع "indiatoday"، أنه خلال فصل الصيف تزداد فرص الإصابة ببعض الأمراض الجلدية، وخاصة للأشخاص أصحاب البشرة الحساسة، وتحدث هذه الإصابة في حالة عدم ترطيب الجسم وشرب الكثير من الماء والسوائل، والتعرض كثيرًا لأشعة الشمس.

ويقدم التقرير المشاكل الجلدية التي يتعرض لها بعض الأشخاص بسبب ارتفاع درجات حرارة، ومنها: - الطفح الجلدي

يصاب بعض الأشخاص بالطفح الجلدي بسبب ارتفاع حرارة الطقس والتعرض لأشعة الشمس، وهذا يؤدي إلي تهيج البشرة بسبب التعرق الزائد، كما أن عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية خلال فصل الصيف يعرضك لانسداد في طبقات الجلد وتراكم الأوساخ والغبار بها وحبس العرق، وهنا يظهر الطفح الجلدي.

ومن أهم طرق الوقاية من الإصابة بالطفح الجلدي الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام صابونة مضادة للبكتيريا.

- جفاف الجلد

نتيجة لزيادة نسبة التعرق خلال فصل الصيف، يتعرض الجسم لفقدان الكثير من السوائل، وهنا تزداد فرص الإصابة بجفاف الجلد، وظهور التشققات، ولذا عليك الإكثار من تناول السوائل وخاصة الماء، وتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف.

- حب الشباب

تزداد فرص الإصابة بحب الشباب خلال فصل الصيف، والسبب فى ذلك زيادة نسبة العرق الذي يجعل البشرة تجذب الأتربة والبكتيريا، ويتسبب في التعرض والإصابة بحب الشباب، ولذا عليك ترطيب البشرة بشكل دائم، بالإضافة إلى تنظيفها يوميا للتخلص من الأوساخ والأتربة المسببة للإصابة.

- الالتهابات البكتيرية

مع ارتفاع درجة الحرارة تزداد فرص الإصابة بالالتهابات البكتيرية، خاصة عند الجلوس في الأماكن المزدحمة وركوب المواصلات العامة دون الاهتمام بالنظافة الشخصية، لذا عليك غسل اليدين جيدا للقضاء علي البكتريا المسببة للإصابة بهذا المرض الجلدى، وأيضا ارتداء الملابس الفضفاضة، والتقليل من فرص لمس الأشياء خارج المنزل ووضع اليدين على البشرة.