شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات تكشف الإصابة بمرض فقدان الشهية العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الشهية أو فقدان الشهية العصبي هو اضطراب خطير في تناول الطعام يسبب فقدان الوزن بشكل كبير وتشويه صورة الجسم، والقلق بشأن الطعام، وليس من السهل دائمًا التعرف على هذا المرض، حتى من قبل الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب بأنفسهم، وتوجد أدوات التشخيص للمساعدة في تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بفقدان الشهية وتحديد خطة العلاج له، نتعرف على الاختبارات لتشخيص فقدان الشهية العصبى في سلسلة "اطمن على نفسك".

تشخيص فقدان الشهية العصبى

وفقاً لموقع " my dr" ففي الحالات غير الطارئة، تبدأ عملية تشخيص فقدان الشهية عادةً بتقييم أولي شامل من الطبيب، خلال هذا التقييم، سيأخذ الطبيب التاريخ الطبي والنفسي للشخص، بما في ذلك تاريخ عائلته، وإجراء فحص بدني كامل قد يشمل هذا الفحص:

-السؤال عن تاريخ النظام الغذائي، بما في ذلك الأطعمة التي يأكلها الشخص، وعاداته الغذائية، والأفكار حول الطعام، وما إلى ذلك.

-أسئلة حول صورة الجسم وتاريخ فقدان الوزن

-قياسات الطول والوزن

-مقارنات مع مخططات النمو حسب العمر

-مناقشة سلوكيات الإفراط في تناول الطعام بما في ذلك استخدام المسهلات أو حبوب الحمية أو المكملات الغذائية لإنقاص الوزن.

-مراجعة أي أدوية يتناولها الشخص حاليًا.

-أسئلة حول تاريخ الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات.

-الاستفسار عن تاريخ عائلي لاضطرابات الأكل والتغذية.

-مناقشة حول الصحة النفسية (الحالة المزاجية، والاكتئاب، والقلق، والأفكار الانتحارية)، بما في ذلك التاريخ العائلي من اضطرابات تعاطي المخدرات أو الاضطرابات النفسية.

-فحص العلامات الحيوية، بما في ذلك معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة وضغط الدم.

-النظر إلى الجلد والأظافر.

-الاستماع للقلب والرئتين.

قد يقوم الطبيب أيضًا بالإحالة إلى الطبيب النفسي، غالبًا ما يكون سبب اضطرابات الأكل والتغذية مشاكل الأمراض النفسية.

لتلبية معايير فقدان الشهية المنصوص عليها في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الأمريكى (DSM-5) ، يجب استيفاء ما يلي على مدى ثلاثة أشهر على الأقل:

- تقييد الطعام بشكل كبير مما يؤدي إلى انخفاض كبير في وزن الجسم في سياق العمر والجنس ومسار النمو والصحة البدنية (أقل من الحد الأدنى الطبيعي / المتوقع).

-الخوف الشديد من زيادة الوزن أو السمنة أو السلوك المستمر الذي يتعارض مع زيادة الوزن.

- الانزعاج من وزن الجسم أو شكله، أو تأثر تقدير الذات بوزن الجسم أو شكله، أو استمرار عدم إدراك خطورة انخفاض وزن الجسم.

- السلوكيات التي تجعل من الصعب أو تمنع الحفاظ على وزن مناسب للصحة: ​​يمكن أن تشمل هذه السلوكيات تقييد تناول الطعام، أو ممارسة التمارين الرياضية المكثفة "لمقاومة" الطعام، أو التقيؤ الذاتي، أو إساءة استخدام الأدوية مثل المسهلات، أو مدرات البول، أو الأنسولين، أو الحقن الشرجية.

- لديه خوف شديد من السمنة أو زيادة الوزن: يمكن أن يستمر هذا الخوف حتى عندما يكون وزن الجسم منخفضًا جدًا بالنسبة لصحته قد يعرضون سلوكيات فحص الجسم مثل قياس الوزن أو قياس أنفسهم بشكل متكرر و "فحوصات المرآة" المتكررة.

فحوصات أخرى

يمكن إجراء بعض الاختبارات لاستبعاد الحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن تسبب فقدان الوزن وأعراض أخرى، أو للتحقق من المشكلات التي قد تكون قد نشأت نتيجة لفقدان الشهية.

قد تشمل هذه:

-تحاليل الدم.

-تعداد الدم الكامل (CBC).

-التحقق من مستويات الألبومين (بروتين الكبد)

-اختبارات وظائف الكلى

-اختبارات وظائف الكبد

-قياس البروتين الكلي

-اختبارات وظائف الغدة الدرقية

-تحليل البول

يمكن قياس بعض وظائف التمثيل الغذائي باختبار البول.

-يبحث تحليل البول أيضًا في اللون