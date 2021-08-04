من 3 إلى 17 عاما.. الإمارات توفر لقاح سينوفارم المضاد لكورونا للأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية بتوفير لقاح "سينوفارم" المضاد لكورونا للأطفال من عمر 3 إلى17 عاما في عدة مراكز تابعة لـ"صحة" بدون حجز.

يأتي ذلك بعد اعتماد اللقاح من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية للاستخدام الطارىء بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلي، كما سيتواصل توفير لقاح "فايزر-بيونتيك" للفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق.





وحرصاً على ضمان الوقاية اللازمة لجميع أفراد المجتمع وفرت "صحة" لقاح "كوفيد-19" من "سينوفارم" في أبوظبي عبر مركز "صحة" لتطعيم "كوفيد-19" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز المشرف التخصّصي للأطفال وفي مجالس المشرف والمنهل والبطين وفي العين ومركز الطوية التخصصي للأطفال ومجلس فلج هزاع.

أما في الظفرة فيتم توفير اللقاح في مجالس دلما وغياثي والمرفأ وليوا والسلع ومركز الظفرة لطب الأسرة ومركز "صحة" لتطعيم "كوفيد-19" في قاعة جمعية الظفرة.