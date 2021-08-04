كورونا في ليبيا.. 2485 إصابة جديدة و26 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، تسجيل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 26 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 976 إصابة و350 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 20 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 260 ألفًا و951 شخصًا، بينهم 61 ألفًا و677 حالة نشطة، ووفاة 3635 شخصا.



