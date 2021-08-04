أعراض للنوبة القلبية قد لا تنتبه إليها النساء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:10 مساءً - تصيب النوبة القلبية عادةً النساء والرجال، ولكن قد توجد بعض العلامات التي تنذر بحدوث النوبة القلبية يجب عدم التهاون بها.

في تقريرها الذي نشرته مجلة “إيت ذيس نوت ذات” (Eat this not that)، تقول الكاتبة ليه غروث إن الأعراض الأخرى للنوبة القلبية التي تتجاهلها أغلب النساء، من الممكن أن تشمل آلاما في الذراع أو في الظهر أو في المعدة، فضلا عن ضيق التنفس والغثيان والتقيؤ.

وفيما يلي أبرز الأعراض التي يجب أن تنتبه إليها النساء، لأنها قد تؤشر إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية.

آلام في الصدر

وفقًا لجمعية القلب الأميركية، يعدّ “الضغط غير المريح أو الشعور بالامتلاء أو الألم في وسط الصدر” إحدى علامات النوبة القلبية الرئيسية لدى النساء. وقد تدوم هذه الآلام لبضع دقائق، ثم تختفي وتعود مجددا.

آلام في الذراع

من الشائع الشعور بالألم أو الانزعاج في أحد الذراعين أو في كليهما. خلال سنة 2012، عانت روزي أودونيل من نوبة قلبية، ولاحظت أن ألم الذراع يعد من الأعراض الرئيسية التي سبقت النوبة.

وكتبت أودونيل مقالا وصفت فيه بالتفصيل ما حدث لها بعد أن ساعدت امرأة بدينة على الخروج من سيارتها، حيث أوضحت “بعد بضع ساعات، أصبت بألم في صدري وآلام في الذراعين وشعرت كأنني مصابة برضوض في كامل الجسم”.

آلام في الظهر

يمكن أن تكون آلام الظهر إحدى العلامات الرئيسية على إصابة المرأة بنوبة قلبية. وفي هذا الصدد، توضح طبيبة القلب الأميركية نييكا غولدبيرغ أن “الألم المرتبط بالنوبات القلبية يمكن وصفه بأنه يشبه الضغط أعلى الظهر، أو أشبه بالحبل المربوط حول خصرك”.

آلام في المعدة

إذا واجهت أي نوع من الألم في المعدة، لا يجب أن تتجاهلي الأمر. وفي هذا السياق، أوضحت غولدبيرغ: “لاحظتُ أن العديد من النساء يتناولن الأسبرين إذا اعتقدن أنهن مصابات بنوبة قلبية ولا يتّصلن بالرقم 911”.

ضيق التنفس

يمكن أن يكون ضيق التنفس مع الشعور بألم في الصدر أو من دونه إشارة على حدوث نوبة قلبية. وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة غولدبيرغ إن ذلك يشمل “الشعور بضيق شديد في التنفس وكأنك تركض في ماراثون على الرغم من أنك لم تبذل أيّ مجهود”.

الغثيان أو القيء

وفقًا لموقع “مايو كلينيك” (Mayo Clinic)، يمكن أن يكون الغثيان أو عسر الهضم أو حرقة المعدة أو آلام البطن علامات على الإصابة بحرقة المعدة. في المقابل، من الممكن أن ترتبط هذه الأعراض بالنوبة القلبية.

الدوار

وفقا غولدبيرغ، يُعتبر الشعور بالدوار أو الإغماء من الأعراض التي ينبغي عدم التغاضي عنها، لأنها قد تكون من علامات النوبة القلبية.

الإرهاق الشديد

لاحظت أخصائية أمراض القلب في كليفلاند كلينيك، ليزلي تشو، أن الإرهاق يمكن أن يكون علامة على حدوث نوبة قلبية، فإذا كنت تشعرين بالإرهاق الشديد بعد ممارسة التمارين الرياضية المعتادة، أو بثقل في الصدر على الرغم من عدم قيامك بمجهود كبير، فإن الأمر قد يدعو للقلق.

العرق البارد

أكدت الدكتورة تشو أن العرق البارد دون سبب أو ضيق التنفس المصحوب بأعراض أخرى مثل ألم الصدر أو الإرهاق، من العلامات التي ينبغي الانتباه إليها جيدا، لأنها قد تؤشر إلى حدوث نوبة قلبية.

آلام في الرقبة أو الفك

يعاني بعض الأشخاص من آلام في الرقبة أو الفك قبل النوبة القلبية. وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة تشو إلى أنك قد تشعر بألم في الجانب الأيسر السفلي من الفك.