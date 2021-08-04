ثقب كيس الجنين.. الأسباب والأعراض والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثقب كيس الجنين من الممكن أن يعرض حياة الجنين إلى الخطر، ولهذا يجب الحرص على تجنب هذا الثقب أو علاجه في حالة حدوثه.

وقد تتعرض الحامل خلال فترة الحمل إلى العديد من المخاطر ومن ضمنها ثقب كيس الجنين والذي قد يؤثر على صحة الجنين، وفيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض ثقب كيس الجنين وهل يلتئم أم لا.



كيس الجنين هو عبارة عن كيس يتكون من اثنين من الأغشية وممتلئ بالسائل الأمينوسي وهو سائل أصفر شفاف يتم تكوينه في أول 12 يوما من الحمل، ويعتبر مهما جدا للحفاظ على صحة الجنين ونموه والحماية من مضاعفات الحمل، ويعتبر السائل الأمينوسي له العديد من الفوائد ومنها:

- حماية الجنين من التعرض للعوامل المختلفة مثل الصدمات.

- يساعد السائل الأمينوسي على التحكم في درجة الحرارة المناسبة لدفء الطفل داخل الرحم.

- يحتوي السائل الأمينوسي على الأجسام المضادة التي تحارب العدوى.

- يعتبر عنصرا هاما لنمو أجهزة الجنين مثل الرئة والجهاز الهضمي، حيث يمكن للجنين أن يتنفس ويبلع السائل الأمينوسي.

- يساعد السائل الأمينوسي على نمو العظام والعضلات وتقويتها، حيث أن هذا السائل يساعد على زيادة تحرك الجنين.

- يحمي الحبل السري من الضغط والأضرار المحتملة، ويعتبر الحبل السري ضروري لنقل الأكسجين والطعام من المشيمة إلى الجنين.





أسباب ثقب كيس الجنين

- عندما يحدث ثقب في كيس الجنين قبل الأسبوع 37 من الحمل فإنه يؤدي إلى تسرب السائل الأمينوسي وبالتالي الولادة المبكرة.

- يحدث ثقب كيس الجنين نتيجة الإصابة بعدوى الرحم.

- حدوث صدمة لكيس الجنين مثل التعرض إلى حادث.

- تمدد الرحم والكيس الأمينوسي، وعادة هذا يحدث بسبب كثرة السائل الأمينوسي أو تعدد الأجنة.

أعراض ثقب كيس الجنين

- تسرب كمية من السوائل بشكل مفاجئ.

- الإفرازات المهبلية الكثيرة أو حدوث نزيف مهبلي.

- الضغط على الحوض مع الشعور بالألم البسيط.

- قد تعاني الحامل من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.





هل يلتئم ثقب كيس الجنين؟

بعد ثقب كيس الجنين فإنه لا يلتئم ولكنه يحتاج إلى علاج يساعد على اكتمال الرئة لدى الجنين ومنها أدوية الكورتيكوستيرويدات والكورتيزون، كما يتم الحماية من عدوى السائل الأمينوسي من خلال وصف المضادات الحيوية، كما يجب على المرأة الحامل الحرص على الراحة التامة بعد حدوث ثقب كيس الجنين.