شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الـ20 كيلو أسرع وسيلة لخسارة وزنك فى شهرين.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلم النحافة يراود الكثيرين الذين يرغبون في الوصول إلى جسم مثالى في فترة زمنية قصيرة، خاصة إذا كان الشخص يعانى من السمنة المفرطة ليتحول الوزن الزائد إلى عائق أمام العديد من المهام الحياتية التي تقوم بها، وقتها تشعر أنه حان الوقت لاتخاذ القرار وخسارة الدهون التي تكون حاجزا بينك وبين العيش بطريقة صحية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، فإن دايت الـ"20 كيلو" يعد من أبرز النظم الغذائية التي تمكنك من خسارة وزنك ففي غضون شهرين، إذا تم اتباع بعض النظم الغذائية.

ويعتمد دايت الـ20 كيلو الذى يمكنك من خسارة الوزن في غضون شهرين على ما يلى:

1.توقف عن تناول المشروبات الغازية التي تمنحك مزيدا من السكريات التي تساعد في تكون الدهون بمنطقة البطن التي يطلق عليها الدهون الحشوية.

2. تجنب مختلف أنواع الأطعمة المصنعة والمعبأة التي تزيد من وزنك ولا تمنحك الشبع بجانب أنها تعمل على تحفيز هرمون الأنسولين.

3. تجنب السكر والملح بكميات كبيرة في طعامك اليومى وحينها ستشعر بفرق كبير في وزنك .

4. ممارسة الرياضة بشكل يومى، فلابد من ممارسة رياضة المشى بسرعة 4 كيلو مترات في الصباح مع ممارسة رياضة الجرى بطول 3.5 كيلو متر، والتي تمكنك أيضا من حرق السعرات الحرارية.

5.الحصول على قدر كافى من النوم بما لايقل عن 8 ساعات يوميا والذى يساعد جسمك على حرق الدهون.

ويعتمد النظام الغذائي لخسارة 20 كيلو من الوزن خلال شهرين، على تناول كافة الأطعمة دون استخدام الدهون أو الزيوت الدسمة، التي تساعد في زيادة وزنك.

وتعتمد وجبة الإفطار في هذا النظام الغذائي على منتجات الألبان خالية الدسم أو تناول الفاكهة مع المشروب الصباحى دون إضافة السكر، ولابد من تجنب تناول النشويات مثل الخبز خلال هذه الوجبة.

وتتكون وجبة الغداء من البروتينات الحيوانية مثل اللحوم أو الدوجن، والمأكولات البحرية التي يتم طهوها بشكل صحى مسلوق أو مشوى، مع تجنب إضافة الزيوت الى هذه الأطعمة، وتجنب تناول الأرز أو المكرونة أيضا خلال تلك الوجبة.

وتعتمد وجبة العشاء على تناول حصة محددة من الفاكهة أو الخضراوات وتجنب تناول السكريات أو الخبز في هذه الوجبة.