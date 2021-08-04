جامعة أكسفورد: بدء تجربة لمرشح جديد للقاح فيروس نقص المناعة البشرية

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة أكسفورد تجربة على مرشح جديد للقاح فيروس نقص المناعة البشرية وذلك لتقييم السلامة والتحمل والمناعة لمرشح اللقاح، حيث أعطت الجرعة الأولى للقاح في لوساكا بزامبيا، ويهدف اللقاح إلى مكافحة العديد من سلالات فيروس نقص المناعة البشرية، وهو مطلب رئيسي لأي لقاح للقضاء على وباء فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

ووفقا لبيان للجامعة عبر موقعها الرسمي أعلنت شراكة التجارب الأوروبية الإفريقية للقاح الإيدز ذات الصلة عالميًا (GREAT) التي تعد جامعة أكسفورد شريكًا رئيسيًا لها بدء التطعيمات في المرحلة الأولى من التجربة السريرية لمرشح جديد للقاح فيروس نقص المناعة البشرية.



لقاح الايدز

مع إعطاء الجرعة الأولى في مركز أبحاث صحة الأسرة في زامبيا (CFHRZ) ، في لوساكا ، زامبيا ، ستمتد التجربة إلى مواقع في كينيا وأوغندا في الأسابيع المقبلة.

قال الدكتور ويليام كيليمبي ، مدير مشروع CFHRZ والباحث الرئيسي في التجارب: "الشراكات الدولية ضرورية في تطوير وتقييم المرشحين لقاح فيروس نقص المناعة البشرية في البلدان والمجتمعات حيث سيكون لقاحات فيروس نقص المناعة البشرية في نهاية المطاف أكبر تأثير على الصحة العامة".

الهدف من التجربة ، المعروفة باسم HIV-CORE 006 ، هو تقييم سلامة وتحمل ومناعة لقاح جديد مرشح HIVconsvX ، لقاح فسيفساء يستهدف مجموعة واسعة من المتغيرات HIV-1 ، مما يجعله قابلاً للتطبيق على فيروس نقص المناعة البشرية، سلالات في أي منطقة جغرافية.

قال البروفيسور توماس هانكي ، أستاذ علم المناعة من اللقاحات في جامعة أكسفورد ، والباحث الرئيسي في التجربة:" إن تصميم اللقاح العقلاني للغاية المدعوم بالمعلوماتية الحيوية يعالج التباين الهائل لـ HIV-1 - أحد أكبر التحديات التي تواجه تطوير لقاح فعال ضد فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز".



فيروس الايدز

وأضافت الدكتورة باولا سيكوني، زميلة الأبحاث الإكلينيكية الأولى في جامعة أكسفورد ، وكبير الباحثين في التجربة:"يظل لقاح فيروس نقص المناعة البشرية الفعال مكونًا أساسيًا ولكن غير محقق لمجموعة أدوات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ويظل الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرغوب فيه إنهاء وباء فيروس نقص المناعة البشرية.

ستشهد التجربة 88 من البالغين الأصحاء غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا ، والذين يُعتبرون غير معرضين لخطر الإصابة بالعدوى ، يتلقون جرعة واحدة من اللقاح في البداية ، تليها جرعة معززة أخرى في غضون أربعة أسابيع.

بينما يعمل معظم المرشحين لقاح فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق تحفيز الأجسام المضادة التي تولدها الخلايا البائية ، فإن فيروس HIVconsvX يحفز الجهاز المناعي القوي والممرض على القضاء على الخلايا التائية، ويستهدفها إلى مناطق محمية للغاية وبالتالي معرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وهو "كعب أخيل" شائع في معظم متغيرات فيروس نقص المناعة البشرية.

قال الدكتور فينسينت موتوري-كيو ، المدير الطبي في IAVI: "من الأهمية بمكان أن يكون لدينا مجموعة متنوعة من لقاحات فيروس نقص المناعة البشرية المرشحة التي تستهدف كلاً من الجسم المضاد وأذرع الخلايا التائية في الجهاز المناعي، ويأمل الباحثون أن يكونوا قادرين على الإبلاغ عن نتائج تجربة HIV-CORE 006 في نهاية عام 2022.