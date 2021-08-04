خبير مناعة يقدم 5 نصائح لتجنب التقاط سلالة دلتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد متغير دلتا هو الأكثر عدوى من سلالات فيروس كورونا، لسهولة انتشاره وتفشيه بشكل أكبر بين الناس، مما أدى إلى إثارة القلق حول العالم.

وللحماية من الإصابة بسلالة دلتا المهيمنة، يقدم الخبير الأمريكي في علم مناعة، ليوناردو نيسولا، مجموعة من النصائح الهامة، نستعرضها في التقرير التالي وفقاً لموقع "eatthis".



- اللقاحات

لقد كانت التحصينات أفضل الأدوية التي صنعها البشر على الإطلاق، ولدى الولايات المتحدة لقاحان لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يساعدان حالياً على انخفاض معدل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بنسبة 95 %.

وإلى جانب انخفاض معدل الوفيات بالنسبة للشخص الذي تم تطعيمه، يكون المرض أكثر اعتدالًا في حالة الإصابة بالفيروس التاجي، ولذلك، ينصح بالحصول على التطعيم الكامل للحماية من الإصابة بسلالة دلتا.



- كمامة KN95

على الرغم من أن الكمامات الواقية من أكثر الأمور المختلف عليها في كثير من دول العالم، فإنها وسيلة أساسية وهامة يمكنها إنقاذ الأرواح من الإصابة بكورونا.

وتحافظ الكمامات الفم والأنف من الإصابة بالفيروس التاجي، الموجود أيضاً في الهواء، لذلك إذا لم يتم ترشيح الهواء الذي نتنفسه بواسطة القناع الواقي، فالشخص معرض للإصابة بالعدوى، ولذلك ينصح بارتداء قناعات N95 الجيدة في منع دخول الجسيمات الفيروسية ومن ثم الحماية من الإصابة بمتغير دلتا.



- تجنب التجمعات

حتى مع الحصول على اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ينصح بتجنب التواجد في التجمعات الداخلية التي تحتوي على وجود عدد كبير من الأشخاص في مكان مغلق واحد، وذلك لاحتمالية وجود بعض الأشخاص غير الملقحين ومن ثم الإصابة بسلالات كورونا المختلفة وخاصة دلتا المنتشرة.



- عدم مشاركة غرف النوم في السفر

كانت إحدى المشكلات العديدة في التجمعات هي مشاركة الكثيرين لمساكن السفر وغرف النوم مع أشخاص من جميع أنحاء البلاد، العادة التي ينصح بتجنبها تماماً في هذه الفترة العصيبة من انتشار كورونا عامة، وسلالة دلتا خاصة.

وعادة ما ينام البشر 8 ساعات في اليوم، وهذا الوقت يقضيه الشخص في التنفس مع شخص آخر، وفي حالة حمل أحدهم للفيروس، فمن المحتمل أن يصاب الآخر أيضاً به.



- تجنب الحفلات

على الرغم من أن الحفلات ممتعة خاصة في فصل الصيف، فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تزيد بشكل كبير خلال هذه التجمعات، وذلك لأن الاتصال الوثيق مع البشر هو الطريقة التي يقفز بها الفيروس ويستمر في العيش.

وينتقل الفيروس من شخص إلى آخر من فم إلى أنف، ومن أنف إلى أنف، ومن فم إلى فم، ولهذا حتى لو كان الحدث مقام في الهواء الطلق، فمن الأفضل تجنبه حضوره في الوقت الحالي، لعدم الإصابة بسلالة دلتا المهيمنة.



