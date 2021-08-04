علاج الامساك في البيت

بيروت - نادين محمد -



تُعد الإصابة بالإمساك شائعة، ويمكن أن تصيب أي شخص، وتشير التقديرات إلى أن نحو 20٪ من الناس يعانون من الإمساك، وغالباً ما يكون سبب ذلك تغيرات نمط الحياة المستمرة والإفراط في تناول الطعام قبل التسرع في العثور على الدواء المثالي، جرّبي هذه العلاجات المنزلية لعلاج الإمساك التي ستساعدك على توفير الراحة السريعة في أي وقت من الأوقات.

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أدخل المزيد من الدهون الصحية

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الدهون ليست دائماً ضارة بالصحة والحيوية؛ فالزيوت ضرورية لاتباع نظام غذائي سليم ومتوازن. زيت الزيتون وزيت الخروع مفيدان بشكل لا يُصدق لجسمك، وكذلك المكسرات الغنية بالزيت، وتعمل هذه الزيوت كملين، وستساعد في موازنة الأمعاء وتنظيم حركات الأمعاء.

دبس السكر

يُعتبر دبس السكر غذاءً خارقاً؛ فهو لا يحتوي فقط على أقل تركيز للسكر، بل إن الجرعات العالية من الفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم تساعد في تكسير الإنزيمات في الجسم وتحقيق التوازن في روتين الجسم الذي يساعد في التخلص من اضطراب المعدة.

شاي النعناع أو الزنجبيل

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عندما لا يعمل شيء، الشاي يساعد دائماً فهو يُعد العلاج الأكثر شيوعاً والمفيد للإمساك، ويحتوي النعناع والزنجبيل على إنزيمات قوية مفيدة جداً للجهاز الهضمي، ويُعتبر الزنجبيل على وجه الخصوص من الأطعمة الدافئة التي تعمل على تهدئة اضطراب المعدة.

اشرب مزيجاً من النعناع أو شاي الزنجبيل قبل أو بعد الوجبات لإزالة السموم من الجسم وتخفيف مشكلات الجسم.

صودا الخبز

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تلعب أحماض المعدة دوراً مهماً في موازنة وظائف الجسم، وعندما تتفاعل كربونات الصوديوم مع الأحماض الأساسية الموجودة في الجسم، يتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون والماء؛ ما يساعد في الحفاظ على القولون النظيف وتنظيم حركات الأمعاء.

ماء الليمون

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تحتوي الأطعمة الحمضية على كمية جيدة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحافظ على توازن الجسم.

يضيف الماء الغني بفيتامين «سي» إلى عملية الهضم الصحيحة؛ ما يحسن المسار الهضمي في جسمك. ومن ثَم، اشرب كوباً مليئاً بعصير الليمون الطازج كل يوم لتجنب أي نوع من المشكلات.

حبوب السمسم

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بذور السمسم مليئة بالعناصر الغذائية، تحتوي بذور السمسم المطحون على زيوت أساسية مفيدة لجسمك وتساعد الزيوت الموجودة في البذور على إرخاء الجسم وتخفيف مشكلات الإمساك.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

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في المرة القادمة التي تُصاب فيها بالإمساك، أعد التفكير في تناول الألياف؛ حيث تُعتبر الأطعمة الليفية ضرورية لحركة الأمعاء الطبيعية وتفكيك الطعام المعالج، وبالتالي تخفيف مشكلات الإمساك. يجب تضمين الحبوب الكاملة والمكسرات والشوفان والبقول في النظام الغذائي للفرد للابتعاد عن الإمساك.

البرقوق

البرقوق يساعد في تخفيف الإمساك؛ لأنه يحتوي على كمية جيدة من الألياف التي تعمل كملين فعال ويخفف من اضطراب المعدة.

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