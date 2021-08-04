شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم كبار السن .. ما هو أفضل نظام غذائي لو عمرك فوق الستين ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث كثير من كبار السن فوق سن الستين عن نظام غذائى مثالى لصحة أفضل، خاصة أن هناك عدد من المشكلات الصحية التي تزعج كبار السن والتي قد تكون نقاطًا إرشادية لكيفية هيكلة نظامهم الغذائي، وتشمل هذه المشاكل الصحية أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية ومرض الزهايمر والسكري، في هذا التقرير نتعرف على ريجيم كبار السن فوق سن الستين، وفقاً لموقع " theladders".



دايت كبار السن

العناصر الغذائية التي تحتاجها في ريجيم كبار السن

هناك عدد من العناصر الغذائية التي يجب على كبار السن التركيز عليها من أجل الحفاظ على الصحة وطول العمر، وأهمها الألياف الغذائية فهى رائعة للأشخاص من جميع الأعمار، فمن المعروف أنها تقلل أمراض القلب والسكري من النوع 2 لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر.

كما أن الكالسيوم مهم للغاية للوقاية من هشاشة العظام، حيث يقول الخبراء أن نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام والسقوط أو الكسور المدمرة.

فيتامين (أ) مهم جدا لصحة العظام لدى كبار السن، وقد وجدت دراسة أجريت عام 2015 من المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن فيتامين (أ) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بكسور العظام لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

ميزة أخرى مهمة لأي نظام غذائي جيد هي أنك سترغب في التركيز على محتوى الحديد في الأطعمة.



ريجيم كبار السن

أفضل ريجيم لكبار السن

هناك أنظمة غذائية خاصة بتقليل الكوليسترول الضار مثل نظام TLC الغذائي أو الأنظمة الغذائية "العلاجية الشاملة" مثل حمية البحر الأبيض المتوسط.

تشدد أكاديمية التغذية الأمريكية على أهمية الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة لكن لا يمكن تحديد نظامك الغذائي المثالي إلا من خلال تحليل حالتك أنت.

ستكون أفضل خطوة هي الجمع بين العديد من الأنظمة الغذائية في نظام واحد مع مراعاة عمل الدم والأدوية ونوع الجسم.

الأساس لمعايير الأكل هو أنك ستتخلص من الكربوهيدرات المصنعة والسكريات واللحوم المصنعة من نظامك الغذائي .

دائمًا ما يكون الطعام الطازج صديقك، حتى إذا كنت لا تأكله نيئًا، لذا فإن أفضل الأنظمة الغذائية تتضمن دائمًا قضاء المزيد من الوقت في قسم المنتجات مقارنة بقسم المعكرونة.

إذا كانت صحة القلب هي هدفك الأكبر، فتجنب الإفراط في تناول اللحوم، حتى لو كانت خالية من الدهون، وتجنب البيض، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.

وإذا كنت قلقًا بشأن ارتفاع ضغط الدم، مثل معظم كبار السن، فلا تضيف الملح إلى طعامك مهما فعلت هناك الكثير من التوابل الأخرى البديلة له.