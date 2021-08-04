أطعمة تحميك من متلازمة تكيس المبايض

بيروت - نادين محمد -

تحدث متلازمة تكيس المبايض بشكل أساسي بسبب عوامل معينة مثل الالتهاب المفرط، والاستعداد للعرق، وانخفاض مستويات فيتامين (د).

قد تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من فترات حيض غير متكررة وتحدث متلازمة تكيس المبايض بشكل أساسي بسبب عوامل معينة، مثل الالتهاب المفرط وانخفاض مستويات فيتامين (د)، وفرط الأندروجين.

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علامات التحذير الشائعة الأخرى



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تتطور أعراض متلازمة تكيس المبايض بمرور الوقت بين أول دورة شهرية وأحدثها وبصرف النظر عن ذلك، تختلف هذه الأعراض أيضاً من شخص لآخر حسب نمط حياتهم وجسمهم.

مع ذلك، هناك بعض الأعراض الأساسية التي يمكن أن تحدد ما إذا كان الشخص يعاني من متلازمة تكيس المبايض.

- فترات غير منتظمة أو متأخرة يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى عدم وجود فترات على الإطلاق بسبب قلة الإباضة.

- زيادة الأندروجين التي تؤدي إلى زيادة شعر الوجه وحب الشباب، وحتى الصلع بسبب المستويات المرتفعة من هرمونات الذكورة.





متلازمة تكيس المبايض



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وتعد أبرز أعراض متلازمة تكيس المبايض هى السمنة ونمو شعر الوجه وقصور الغدة الدرقية مع مستويات طبيعية من السكر في الدم والبرولاكتين.

نظراً لأن نمط الحياة يلعب دوراً مهماً للغاية في منع مشاكل العقم فيمكن لممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 45 دقيقة واتباع نظام غذائي وأدوية قليلة الدسم في علاج العقم الناجم عن متلازمة تكيس المبايض.

على الرغم من عدم وجود علاج دائم لمتلازمة تكيس المبايض، إلا أن التحكم في مستوى الهرمون والوزن يمكن أن يساعد بالتأكيد في تقليله.

تشخيص الإصابة بتكيس المبايض

إذا تم تشخيص إصابة المرء بمتلازمة تكيس المبايض، فيجب على المرء التركيز على الحفاظ على وزنه، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن وصحي.

هناك عدد من الطرق التي يمكن أن يساعد بها النظام الغذائي والتغذية في الوقاية من متلازمة تكيس المبايض:

- يجب تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والتي تشمل الملفوف والبروكلي واللوز والفول والعدس والتوت والقرع لزيادة مقاومة الأنسولين وإبطاء عملية الهضم في الجسم.

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- يجب أيضاً تضمين مصدر غني بالبروتينات الخالية من الدهون، مثل التوفو والدجاج والأسماك والطماطم والجوز والسبانخ وزيت الزيتون.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والوجبات الخفيفة السكرية والمشروبات والأطعمة المسببة للالتهابات مثل اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء.

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بصرف النظر عن ذلك، يمكن أن تؤثر خيارات نمط حياتنا بشكل مباشر على الحفاظ على متلازمة تكيس المبايض. لذلك، يوصى أيضاً بضرورة ممارسة الرياضة البدنية لمدة 15 دقيقة على الأقل.

يمكن أن يساعد الالتزام بالأدوية التي يصفها الطبيب والحفاظ على وزن صحي في علاج العقم الناتج عن تكيس المبيض.

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