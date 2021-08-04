شكرا لقرائتكم خبر عن رجيم أتكينز للتخلص من الوزن الزائد.. اعرف شروطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجيم أتكينز الغذائي هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ويوصى به عادة لفقدان الوزن، وابتكر هذا النظام الغذائى الطبيب الأمريكي روبرت سي أتكينز، المتخصص فى إنقاص الوزن، وخلال هذا التقرير سنتعرف على هذا الرجيم وفقا لموقع healthline.

يتكون النظام الغذائي لرجيم أتكينز من أربع مراحل

المرحلة الأولى :أقل من 20 جراما من الكربوهيدرات يوميا لمدة أسبوعين، مع تناول نسبة عالية من الدهون والبروتين والخضراوات الورقية.

المرحلة الثانية : بعد مرور أسبوعين يمكنك إضافة المكسرات والخضراوات منخفضة الكربوهيدرات وكميات صغيرة من الفاكهة إلى نظامك الغذائي، وهذه المرحلة أيضا أسبوعين.



نظام رجيم أتكينز

بعد مرور أسبوعين ، أضف المزيد من الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي.

المرحلة الرابعة : وفي هذه المرحلة تكون استغرقت شهرا ونصف في اتباع هذا الرجيم، فيمكنك إضافة الكربوهيدرات الصحية إلى نظامك اليومي إلى أن تصل لوزنك المثالي.