صحة ورشاقة

رجيم أتكينز للتخلص من الوزن الزائد.. اعرف شروطه

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القاهرة - سامية سيد - رجيم أتكينز الغذائي هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ويوصى به عادة لفقدان الوزن، وابتكر هذا النظام الغذائى الطبيب الأمريكي روبرت سي أتكينز، المتخصص فى إنقاص الوزن، وخلال هذا التقرير سنتعرف على هذا الرجيم وفقا لموقع  healthline.

 

يتكون النظام الغذائي لرجيم أتكينز من أربع مراحل 

 

المرحلة الأولى :أقل من 20 جراما من الكربوهيدرات يوميا لمدة أسبوعين، مع تناول نسبة عالية من الدهون والبروتين والخضراوات الورقية.

 

 

المرحلة الثانية : بعد مرور أسبوعين يمكنك إضافة  المكسرات والخضراوات منخفضة الكربوهيدرات وكميات صغيرة من الفاكهة إلى نظامك الغذائي، وهذه المرحلة أيضا أسبوعين. 

 

نظام رجيم أتكينز
نظام رجيم أتكينز

 

المرحلة الرابعة :بعد مرور أسبوعين ، أضف المزيد من الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي. 

 

المرحلة الرابعة : وفي هذه المرحلة تكون استغرقت شهرا ونصف في اتباع هذا الرجيم، فيمكنك إضافة  الكربوهيدرات الصحية إلى نظامك اليومي إلى أن تصل لوزنك المثالي.

 

 

يجب تجنب هذه الأطعمة في رجيم أتكينز:

 

السكر:المشروبات الغازية ، وعصائر الفاكهة ، والكعك ، والحلوى ، والآيس كريم ، إلخ.

 

الحبوب:القمح  والشعير والأرز.

 

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الزيوت النباتية:زيت فول الصويا وزيت الذرة وزيت بذرة القطن وزيت الكانولا وغيرها.

 

الفواكه عالية الكربوهيدرات:الموز والتفاح والبرتقال والكمثرى والعنب.

 

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النشويات:البطاطس والبطاطا الحلوة.

 

البقوليات:العدس والفول والحمص وغيرها.

 

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أطعمة مسموحة في رجيم أتكينز

 

اللحوم:لحم البقر ولحم الضأن والدجاج .

 

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الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية:السلمون المرقط والسردين.

 

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البيض:البيض الأكثر صحة هو المخصب بالأوميجا 3 أو المرعى.

 

الخضار قليلة الكربوهيدرات: السبانخ ، البروكلي .

 

الألبان كاملة الدسم:الزبدة والجبن والقشدة والزبادي كامل الدسم.

 

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المكسرات والبذور:اللوز، والجوز ، وبذور عباد الشمس ، إلخ.

 

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الدهون الصحية:زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت جوز الهند والأفوكادو وزيت الأفوكادو.

 

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المشروبات

 

إليك بعض المشروبات المقبولة في رجيم أتكينز

 

 

 

-القهوة:تشير العديد من الدراسات إلى أن القهوة غنية بمضادات الأكسدة وصحية تماما.

 

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-الشاي الأخضر:مشروب صحي جدا.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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