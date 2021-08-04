شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: FDA تمنح الموافقة الكاملة للقاح فايزر أوائل سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA تهدف إلى منح الموافقة الكاملة على لقاح فايزر لفيروس كورونا بحلول أوائل سبتمبر.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة فإن هيئة الأغذية والأدوية الامريكية FDA قد منحت تصريحًا باستخدام لقاح فايزر فى حالات الطوارئ فى أواخر العام الماضى، وقد تدفع الموافقة الكاملة من الهيئة المزيد من الأمريكيين للحصول على لقاح كورونا، لأنه قد يقلل من مخاوفهم بشأن سلامة اللقاح

وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن الموعد النهائى غير الرسمى للوكالة للحصول على الموافقة هو عيد العمال فى السادس من سبتمبر.

وقال الرئيس الأمريكى بايدن الأسبوع الماضى إنه يتوقع لقاحًا معتمدًا بالكامل فى أوائل الخريف، وقالت الهيئة فى بيان، إن قادتها أدركوا أن الموافقة قد تلهم مزيدًا من ثقة الجمهور وقد "اتخذوا نهجًا شاملاً" فى العمل.

ويمكن لإعطاء الموافقة النهائية للقاح فايزر بدلاً من الاعتماد على تصريح الطوارئ الممنوح في أواخر العام الماضي من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أن يساعد فى زيادة معدلات التلقيح فى الوقت الذى يؤدى فيه نوع دلتا شديد العدوى للفيروس إلى زيادة عدد الحالات الجديدة بشكل حاد.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تفرض عدد من الجامعات والمستشفيات ووزارة الدفاع ومدينة رئيسية واحدة على الأقل، سان فرانسيسكو، التطعيم بمجرد الموافقة الكاملة على اللقاح، ويمكن أن تساعد الموافقة النهائية أيضًا على عدم نشر المعلومات الخاطئة حول سلامة اللقاحات وتوضيح المسائل القانونية المتعلقة بالصلاحيات.

وقالت الصحيفة يتعرض المنظمون الفيدراليون لضغوط عامة متزايدة للموافقة الكاملة على لقاح شركة فايزر Pfizer منذ أن قدمت الشركة طلبها في 7 مايو، على الموافقة الكاملة.

وأضافت أنه على الرغم من أن 192 مليون أمريكي، أى 58 % من إجمالي السكان و 70% من البالغين في البلاد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، إلا أن العديد منهم لا يزالون عرضة لنوع دلتا السائد للغاية.

ويبلغ متوسط ​​عدد الإصابات الجديدة فى أمريكا نحو 86000 إصابة يوميًا، بزيادة قدرها 142% في أسبوعين فقط، وفقًا لقاعدة بيانات نيويورك تايمز.

وأكدت الصحيفة أن انتشار متغير دلتا شديد العدوى أدى إلى زيادة جديدة فى الإصابات، حيث أبلغ مركز السيطرة على الأمراض عن أعداد متزايدة من الحالات فيما يقرب من 90% من الولايات الأمريكية.