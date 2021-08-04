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شكرا لقرائتكم خبر عن من البياض للسواد.. «الصحة» توضح مدى تأثير التدخين على الأسنان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الصحة، عن التأثير الضار للتدخين على الأسنان، وتسببه في تغير لونها والإصابة بالسرطان.
وأوضحت الصحة عبر إنفوجرافيك عبر حسابها بتويتر، أن التدخين يتسبب في تصبغ الأسنان لأن امتصاص النيكوتين يحول الأسنان من اللون الأبيض إلى الأصفر ثم إلى البني والأسود.
كما أشارت إلى أن التدخين يتسبب في جفاف الفم والذي بدوره يسارع في نمو التسوس وتراكم الجير.
وأضافت أن التدخين يؤدي للالتهاب المزمن للثة والأنسجة المحيطة بالأسنان، وهو ما يتسبب في خلخلة الأسنان وفقدانها.
وأكدت الصحة أن 75% من المصابين بسرطان الفم هم من المدخنين بسبب النيكوتين والمواد السامة الموجودة في السجائر.
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