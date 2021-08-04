شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تأثير نقص الحديد على جسمك والأطعمة الغنية به لدعم صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر نقص الحديد على الجسم بطريقة سلبية ما يؤدى إلى إعاقة وظيفة النظام الغذائى، ويحتاج الجسم إلى العديد من العناصر الغذائية للحفاظ على كفاءة أدائه وقد يؤدى نقصها إلى ظروف صحية، ويعد الحديد (Fe) أحد هذه المعادن التى تساعد على تنظيم الصحة العامة للجسم من خلال المساهمة بشكل كبير فى صحة الدم.

ووفقا لتقرير لموقع time now news فالكمية الموصى بها (RDAs) من الحديد للرجل البالغ هى 8 مجم و18 مجم للمرأة البالغة.

يمكن أن يؤدى نقص الحديد إلى خلل فى الوظائف الإدراكية حيث يلعب الحديد دورًا مهمًا فى نمو الدماغ .

الحديد ضرورى أيضًا لتعزيز المناعة ونقصه يمكن أن يجعل الجسم عرضة للعدوى والأمراض .

يمكن أن يؤدى نقص الحديد عند النساء الحوامل إلى إعاقة نمو الجنين ويمكن أن يؤثر أيضًا على صحة الأم .

يمكن أن يزيد أيضًا من خطر وفيات الرضع .

يمكن أن يتسبب نقص الحديد في انخفاض مستويات القدرة البدنية والقدرة على التحمل .

كيف يؤثر نقص الحديد على جسم الإنسان:الأطعمة التى يجب تناولها عند الإصابة بنقص الحديد

يوجد نوعان من الحديد فى الأشكال الغذائية وهما الهيم واللاهيمى، وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تزويد الجسم بالحديد هي كما يلي:

السبانخ: السبانخ مصدر رائع للحديد وفيتامين سي يحتوي نحو 100 جرام من السبانخ على 2.7 مجم من الحديد، علاوة على ذلك فهو منخفض السعرات الحرارية التى يمكن أن تساعد أيضًا فى إدارة الوزن.

الشيكولاتة الداكنة: تحوى 28 جراما من الشيكولاتة الداكنة على نحو 3.4 مجم من الحديد وهي أيضًا مصدر جيد لمضادات الأكسدة قم بتضمين هذا الطعام اللذيذ في نظامك الغذائي لتحسين صحة الدم.

بذور اليقطين: يمكنك تلبية متطلباتك من الحديد من خلال بذور اليقطين الشهية، حيث تحتوى نحو 28 جراما من بذور اليقطين على 2.5 مجم من الحديد يمكنك تضمينها في دقيق الشوفان أو السلطة أو الحلوى أو تناولها كوجبة خفيفة.