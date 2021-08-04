شكرا لقرائتكم خبر عن لتنظيف الجسم والتخلص من الوزن الزائد.. جرب عصير الكرنب بطرق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير الكرنب يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، وأيضا تساهم بشكل كبير فى تنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخله، كما أنه يحسن وظائف الجهاز الهضمي، وله العديد من الفوائد الأخرى، وفيما يلى الطرق المختلفة للحصول على فوائده، وذلك وفقا لموقع tuasaude.

عصير الكرنب والليمون

يعتبر الليمون خيارا ممتازا لإضافته إلى عصير الكرنب وزيادة فعاليته في إنقاص الوزن، وذلك لأن الليمون يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويقضي على الدهون الزائدة في الجسم.

عصير الكرنب بالبرتقال والزنجبيل