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شكرا لقرائتكم خبر عن لتنظيف الجسم والتخلص من الوزن الزائد.. جرب عصير الكرنب بطرق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عصير الكرنب يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، وأيضا تساهم بشكل كبير فى تنظيف الجسم من السموم المتراكمة داخله، كما أنه يحسن وظائف الجهاز الهضمي، وله العديد من الفوائد الأخرى، وفيما يلى الطرق المختلفة للحصول على فوائده، وذلك وفقا لموقع tuasaude.
عصير الكرنب والليمون
يعتبر الليمون خيارا ممتازا لإضافته إلى عصير الكرنب وزيادة فعاليته في إنقاص الوزن، وذلك لأن الليمون يعمل على إزالة السموم من الجسم، ويقضي على الدهون الزائدة في الجسم.
عصير الكرنب بالبرتقال والزنجبيل
إضافة البرتقال إلى عصير الكرنب من الحيل الجيدة لإنقاص الوزن، لأن البرتقال يعزز الشعور بالشبع وينظم نسبة الكوليسترول، كما أن الزنجبيل يعمل على تحسن وظيفة الأمعاء، وزيادة نسبة حرق الدهون في الجسم.
عصير الكرنب بالأناناس والنعناع
يمكنك إضافة الأناناس والنعناع على عصير الكرنب، للحصول على فوائد هذا الخليط الذي يعمل على التخلص من الوزن الزائد، وتقليل الشهية، والقضاء على السموم المتراكمة في الجسم.
عصير الكرنب والتفاح والليمون
تساعد إضافة التفاح إلى عصير الكرنب على تحسين وظيفة الأمعاء وزيادة الشعور بالشبع، كما يعمل عصير الليمون على تحسين طعم الكرنب وإزالة السموم من الجسم.
عصير الكرنب بالجزر والبرتقال
يعتبر الجزر خيارا جيدا لوضعه على عصير الكرنب، فهو يعمل على تنقية الكبد وتنظيفه، ووجود البرتقال مع هذا الخليط يساهم في التخلص من الوزن الزائد.
عصير الكرنب والفراولة والأناناس
الفراولة والأناناس من الفواكه الغنية بالألياف التي تساعد على تقليل الشهية وفقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر عصير مدر للبول ويزيل السوائل الزائدة في الجسم.