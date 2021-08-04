صحة ورشاقة

للماميز.. اعرفى إزاى تعملى طبق الأكل الصحى لطفلك

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القاهرة - سامية سيد - تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يعد مفتاحا لنظام غذائى صحى ومتوازن، لأن كل طعام يحتوى على مزيج فريد من العناصر الغذائية الشاملة المغذيات الكبيرة (الكربوهيدرات والبروتين والدهون)، والمغذيات الدقيقة (الفيتامينات والمعادن)، ويوفر طبق الأكل الصحي للأطفال مخططًا لمساعدتنا على اتخاذ أفضل خيارات الأكل.

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ووفقا لما نشرته جامعة هارفارد الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى فقد تم إنشاء طبق الأكل الصحي للأطفال من قبل خبراء التغذية في جامعة هارفارد T.H. مدرسة تشان للصحة العامة، استنادًا إلى أفضل العلوم، لتعزيز الإرشادات المرئية للمساعدة في تثقيف الأطفال وتشجيعهم على تناول الطعام بشكل جيد، مع التركيز بشكل أساسى على جودة النظام الغذائى، ولكنها مصممة لزيادة تسهيل تعليم سلوكيات الأكل الصحي للأطفال.

طبق الأكل الصحى يشمل: الخضراوات:

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كلما زاد عدد الخضار وتنوعه كان ذلك أفضل، ولا تعتبر البطاطس سواء كانت مقلية أو مسلوقة من الخضار لتأثيرها السلبي على نسبة السكر في الدم.

الفواكه:

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تناول الكثير من الفاكهة من جميع الألوان، اختر فواكه كاملة أو شرائح بدلاً من عصائر الفاكهة، يمكن تناول كوب واحد صغير من عصير الفاكهة  في اليوم.

الحبوب الكاملة:

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اختر الحبوب الكاملة أو الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، كلما قلت معالجة الحبوب ، كان ذلك أفضل، فالحبوب الكاملة مثل القمح الكامل والأرز البني والكينوا والأطعمة المصنوعة منها، مثل المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة وخبز القمح الكامل بنسبة 100٪، لها تأثير ألطف على سكر الدم والأنسولين من الأرز الأبيض والخبز وقشرة البيتزا والمكرونة ، والحبوب المكررة الأخرى.

بروتين صحي:

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اختر الفاصوليا والبازلاء والمكسرات والبذور وخيارات البروتين الصحي النباتية الأخرى ، وكذلك الأسماك والبيض والدواجن، قلل من اللحوم الحمراء (لحم البقر، لحم الضأن) وتجنب اللحوم المصنعة.

تذكر أن الدهون جزء ضروري من نظامنا الغذائي ، والأهم هو نوع الدهون التي نتناولها، يجب أن نختار بانتظام الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية غير مشبعة (مثل الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت الصحية من النباتات)، والحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة (خاصة اللحوم الحمراء) ، وتجنب الدهون المتحولة غير الصحية (من الزيوت المهدرجة جزئيًا).

الزيوت الصحية للأطفال:

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استخدم الزيوت الصحية من النباتات مثل الزيتون البكر والذرة وعباد الشمس وزيت الفول السوداني في الطهي وعلى السلطات والخضراوات وعلى المائدة، قللي من استخدام الزبدة.

الألبان:

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اختر الحليب غير المنكّه والزبادي العادي وكميات صغيرة من الجبن وغيرها من منتجات الألبان غير المحلاة، ويعتبر الحليب ومنتجات الألبان الأخرى مصدرًا مناسبًا للكالسيوم وفيتامين د، وبالنسبة للأطفال الذين يستهلكون القليل من الحليب أو لا يتناولونه على الإطلاق ، اسأل الطبيب عن مكملات الكالسيوم وفيتامين د الممكنة.

شرب الماء:

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الماء هو الخيار الأفضل لإرواء عطشنا، كما أنه خالي من السكر ويسهل العثور عليه.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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