شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تكون خطرا على الصحة فى هذه الحالات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغذاء هو علاج من كل داء، فالطعام الصحي يقلل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأطعمة المتواجدة في المنزل ولكنها تشكل خطرا على صحتك، وذلك وفقا لموقع "menshealth"، ومنها:

عند ترك المشروم "عش الغراب" لفترة طويلة فى الثلاجة يتم تكوين طبقة شبيها بالعجين، وعند تناوله فى هذه الحالة قد يعرض حياتك للخطر ويسبب الوفاة، نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من السموم، ولذا عند تكوين هذه الطبقة عليك إلقائه فى القمامة على الفور، للحفاظ على صحتك وصحة الأسرة.

تحتوى الطماطم على المركبات الكيميائية المشتقة من القلويات وتدعى "Glycoalkaloids"، وهذا النوع من المركبات يتسبب في الإصابة باضطرابات في المعدة، وتشنجات في الجسم، والتعرض للشعور بالقلق والتوتر، ولذا ينصح بالتقليل من تناول الطماطم خاصة فى حالة تركها لفترة طويلة فى المنزل.

أثبتت العديد من التقارير الطبية أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية عند تناولهم للفول السودانى، ويشعرون بانقباض شديد في الشعب الهوائية، وضيق في التنفس، وقد يصل الأمر لفقدان الوعى، ولذا إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني فقلل قدر المستطاع من تناوله.

إذا كنت من عشاق البطاطس فعليك تجنب تناول البطاطس الخضراء، لأنها تحتوى على مواد سامة وتعرض للإصابة بالتسمم.

أوضح التقرير أن البيض واللحوم النيئة غنيان ببكتريا السالمونيلا، وهذا النوع من البكتيريا يتسبب فى الإصابة بالتهاب المعدة، كما أن بعض الأشخاص يصابون بالتسمم الغذائي والتسمم في الدم، ويرجع السبب في ذلك دخول هذا النوع من البكتيريا إلى الدم بشكل مباشر، خاصة عند الأشخاص المصابين بنقض في الجهاز المناعي.

يحرص العديد من الأطباء على تقديم نصيحة للحوامل بتجنب التونة خلال فترة الحمل، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الزئبق، حيث إنه يتسبب في الشعور بارتفاع نسبة ضغط الدم، وحساسية جلدية، وتسمم غذائي لدى البعض.