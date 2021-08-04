شكرا لقرائتكم خبر عن علامات النوبة القلبية "الصامتة".. أبرزها ضيق التنفس وآلام الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النوبة القلبية نتيجة انسداد في الشرايين المؤدية إلى القلب، مما يمنع وصول الدم والأكسجين إلى القلب، ويحدث الانسداد غالبا بسبب تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى، مما يؤدي إلى حدوث النوبة القلبية، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن أكثر أعراضه شيوعًا هو ألم الصدر، ولكن هناك مؤشرات أخرى تحذرك من خطر الإصابة تعرف عليها فى السطور القادمة، بحسب ما نشره موقع "eatthis".

ما هي النوبة القلبية الصغيرة؟

تختلف النوبات القلبية في شدتها، لكن الخبراء يقولون إنها كلها مدعاة للقلق، تُعرف "النوبة القلبية الخفيفة" عادةً باحتشاء عضلة القلب غير المصحوب بارتفاع ST أو NSTEMI

علامات لنوبة قلبية خفيفة

تقول كلية الطب بجامعة هارفارد، إن ما يقرب من نصف الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية لا يدركون ذلك، و لا يتم تشخيص ما يسمى بالنوبات القلبية الصامتة إلا بعد الحدث عند إجراء تسجيل النشاط الكهربائي للقلب.

ألم خفيف في صدرك

تقول كلية الطب بجامعة هارفارد إن نصف النوبات القلبية فقط يصاحبها ألم شديد في الصدر، قد تشعر بعدم الراحة أو الضغط أو الضيق أو الانضغاط في منطقة الصدر.

آلام الرقبة أو الفك

يمكن أن يكون الألم في الذراع أو الفك علامة خفية على نوبة قلبية، خاصة عند النساء، يمكن الشعور بالألم في المنطقة اليسرى السفلية، قد يأتي هذا الألم فجأة ، أو يوقظك في الليل، أو يبدأ أو يزداد سوءًا مع ممارسة الرياضة.

دوار أو تعب

يعاني القلب التالف من مشكلة في دوران الدم في جميع أنحاء الجسم ، وخاصة إلى الدماغ، ويمكن أن يسبب الدوار أو الدوخة أو التعب، إذا كنت تعاني من إرهاق أو دوار غير مبرر ، فمن الجيد أن تقوم بفحصه.

الغثيان

الغثيان هو أحد أعراض النوبة القلبية التي يتم التغاضي عنها بشكل شائع ، ينطبق بشكل خاص على النساء وكبار السن ومرضى السكري.

ضيق في التنفس

إذا كنت تعاني من ضيق متكرر في التنفس دون الشعور بعدم الراحة في الصدر ، فيجب عليك فحص قلبك، يمكن أن يحدث هذا بسبب الوذمة الرئوية ، وهي:

حالة تمتلئ فيها الرئتان بالسوائل بعد تضرر أنسجة القلب.

ماذا تفعل

إذا كنت تعاني أنت أو أي شخص تعرفه أعراضًا تتفق مع نوبة قلبية، فيجب عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ على الفور، فكلما أسرعت في الحصول على رعاية الطوارئ ، زادت فرصة تعرضك لضرر أقل لقلبك.