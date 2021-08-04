شكرا لقرائتكم خبر عن علامات فى الصباح تدل على أن مستويات السكر بالدم مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة صحية تتطلب العلاج، ومن المهم الحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق المستهدف قدر الإمكان للمساعدة في منع أو تأخير المشاكل الصحية الخطيرة طويلة المدى، مثل أمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى، لكن في كثير من الأحيان، لا يعرف المرضى كيف يمكن أن تتغير مستويات السكر في الدم على مدار اليوم، ففي الصباح هناك تحول في مستويات السكر في الدم بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم.

وفقًا لـ Medical News Today فإن الأعراض الخمسة الرئيسية التي يجب تحديدها للتحذير من السكرى تشمل:

ضعف غثيان رؤية ضبابية الارتباك العطش الشديد

ووفقا للتقرير فإن السبب الرئيسي الذي يجعل كل شخص يعاني من ارتفاع طفيف في مستوى السكر في الدم في الصباح هو نظمنا الحيوية الطبيعية التي يتم فيها كبح إنتاج هرمون الأنسولين (الذي يخفض الجلوكوز) أثناء النوم، ومستويات الهرمونات الأخرى التي ترفع الجلوكوز (هرمون النمو والجلوكاجون والكورتيزول) تزيد.

هناك أيضًا نظرية تُعرف باسم تأثير Somogyi تشير إلى أنه في الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتناولون الأنسولين، يمكن أن يكون ارتفاع نسبة السكر في الدم في الصباح تأثيرًا مرتدًا لاستخدام الكثير من الأنسولين.

قبل الأكل: 80 إلى 130 مجم / ديسيلتر .

بعد ساعتين من بدء الوجبة: أقل من 180 مجم / ديسيلتر .

معدلات سكر الدم

يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أيضًا إن أهداف السكر في الدم قد تكون مختلفة حسب عمرك، وأي مشاكل صحية إضافية لديك وعوامل أخرى تأكد من التحدث مع طبيبك حول الأهداف الأفضل بالنسبة لك.

اسأل طبيبك عما إذا كان يمكنك تناول الدواء أو الأنسولين في وقت النوم بدلاً من تناوله في وقت العشاء .

تناول العشاء في وقت مبكر من المساء وقم بتمرين خفيف بعد العشاء .

تجنب الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكربوهيدرات في وقت النوم وإلا سترتفع مستويات السكر لديك وتجعلك أكثر جوعًا قريبًا وهي فكرة سيئة .

إذا كانت مستويات الجلوكوز لديك مرتفعة في الصباح ، فتحدث إلى طبيبك للحصول على نصائح حول النظام الغذائي ونمط الحياة الفردي ، ومراجعة أدويتك الحالية .

تحدث إلى طبيبك ، فقد يرغب / ترغب في تغيير دوائك أو جرعتك .

اشرب سوائل كافية للحفاظ على الترطيب .

لا تفوت وجبة الإفطار.

كيفية إدارة الارتفاع الصباحي في جلوكوز الدم: