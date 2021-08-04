شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لمساعدة الأطفال فى الحفاظ على وزن صحى.. ممارسة الرياضة أهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى بعض الأطفال من السمنة نتيجة لعدة أسباب منها تناول الوجبات السريعة الغنية بنسبة عالية من الدهون، وعدم تنظيم وتحديد وقت تناول الطعام، ومن المعروف أن السمنة من أبرز أسباب الإصابة بالعديد من الأمراض.

وفى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحة للمدينة الصناعية الغذائية، بضرورة الاهتمام بصحة الأسرة والطفل، والتعرف على أسباب سوء التغذية والسمنة وعلاجها، يقدم الخليج 365 بعض النصائح للتخلص من الوزن الزائد عند الأطفال، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "ndtv"، ومنها:

1. تقديم وجبات خفيفة صحية:

قدمى أطعمة غنية بالعناصر الغذائية المهمة لجسم الطفل، كالفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والزبادى، والحليب.

2. الأطعمة الغنية بالبروتين:

الأطعمة الغنية بالبروتين تعد من أهم أنواع الطعام الذى يمنح طفلك التركيز وتنشيط المخ، لذا عليكى أن تهتمى بتقديم الأسماك الدهنية مثل السلمون لطفلك، وبعض الأطعمة الأخرى الغنية بعنصر البروتين، ومنها البيض والفول السودانى واللحوم الحمراء.

تشجيع الطفل على ممارسة بعض التمارين الرياضية لمدة 60 دقيقة يومياً من أهم النصائح للتخلص من الوزن الزائد، فالرياضة تساهم بشكل كبير فى حرق السعرات الحرارية، وتساهم فى حصول الطفل على جسم رشيق.

4. تجنب المشروبات الغازية :

تناول المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية من أبرز أسباب زيادة الوزن، لذا على ولى الأمر تجنب تقديم المشروبات الغازية للطفل، لأنها تتسبب فى زيادة الوزن وتعرض صحة الطفل للخطر على المدى البعيد.