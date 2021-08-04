شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فوائد صحية للبنجر.. أبرزها إنقاص الوزن والسيطرة على ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البنجر ، من الأطعمة المستخدمة في العديد من المأكولات حول العالم، حيث يمتلئ بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الأساسية، وبعضها له خصائص طبية، بالإضافة لتميزه بالسعرات الحرارية المنخفضة ويسهل إضافته إلى نظامك الغذائي، ووفقا لما نشره موقع " healthline"، هناك 9 فوائد صحية للبنجر.

1- مصدر غنى بالفيتامينات

البنجر غني بالفيتامينات والمعادن وقليل السعرات الحرارية والدهون، كما أنه يحتوي على النترات والأصباغ غير العضوية، وكلاهما له عدد من الفوائد الصحية.

2- السيطرة على ضغط الدم

يحتوي البنجر على نسبة عالية من النترات التي لها تأثير على خفض ضغط الدم، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

3- تحسين الأداء الرياضي

تشير العديد من الدراسات إلى أن النترات الغذائية قد تعزز الأداء الرياضي، لهذا السبب، غالبًا ما يستخدم الرياضيون البنجر، وقد يؤدي تناول البنجر أيضًا إلى تحسين أداء ركوب الدراجات والأداء الرياضي وزيادة استخدام الأكسجين بنسبة تصل إلى 20٪ ، يجب استهلاك البنجر 2-3 ساعات قبل التدريب.

4- محاربة الالتهاب

يرتبط الالتهاب المزمن بعدد من الأمراض، مثل السمنة وأمراض القلب وأمراض الكبد والسرطان، يحتوي البنجر على أصباغ تسمى betalains، التى تمتلك عددًا من الخصائص المضادة للالتهابات

5- يحسن صحة الجهاز الهضمي

يعتبر البنجر مصدرًا جيدًا للألياف ، يعزز صحة الجهاز الهضمي، ويمنع أمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك ومرض التهاب الأمعاء، فضلاً عن تقليل مخاطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية المزمنة.

6-يساعد في دعم صحة الدماغ

يحتوي البنجر على النترات، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وتحسين الوظيفة الإدراكية ، وربما تقلل من خطر الإصابة بالخرف.

7- خصائص مضادة للسرطان

أظهرت الدراسات التي أجريت على الخلايا البشرية والفئران المعزولة أن الأصباغ الموجودة في البنجر قد تساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية.

8-يساعدك على فقدان الوزن

يحتوي البنجر على نسبة عالية من الماء ومحتوى منخفض من السعرات الحرارية، وهى خواص مفيدة لفقدان الوزن.

9- إدراجه في نظامك الغذائي

البنجر هو نبات لذيذ ومتعدد الاستخدامات يسهل إضافته إلى نظامك الغذائي، اختر البنجر الثقيل بالنسبة لحجمه مع بقاء القمم الخضراء متصلة به، ومن الأفضل تجنب غلي البنجر لعدم زيادة محتوى النترات.