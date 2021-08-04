الطفل المصاب بأصبع زائد الأسباب والعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:42 صباحاً - جدول المحتوى

1. أسباب كثرة الأصابع عند الأطفال

2. أنواع كثرة الأصابع

3. علامات وأعراض كثرة الأصابع

4. تشخيص كثرة الأصابع

5. علاج كثرة الأصابع عند الأطفال

6. مضاعفات كثرة الأصابع

كثرة الأصابع، وتسمى أيضاً الرقم الزائد، هي حالة خِلقية، حيث توجد أصابع إضافية، يمكن أن يكون الشكل الإضافي (الإصبع أو إصبع القدم) مكتمل التكوين أو ضعيف النمو، ومع ذلك، في معظم الحالات، يكون الرقم الإضافي أصغر من الأرقام الأخرى وغير منسق جيداً.

تُعد كثرة الأصابع حالة شائعة إلى حد ما تحدث في حوالي 1 من كل 1000 طفل، على الرغم من أن تعدد الأصابع في القدم هو الأكثر شيوعاً، إلا أنه يمكن أن يحدث أيضاً في اليدين أو اليدين والقدمين بحسب ما أوضح لسيدتي نت ،الدكتور عمر عبدالحميد أخصائي الأطفال، وحديثي الولادة ،حيث تناول أنواع وأسباب وعلاج ومضاعفات تعدد الأصابع عند الأطفال.

1. أسباب كثرة الأصابع عند الأطفال

كثرة الأصابع

يحدث تعدد الأصابع المعزول أو غير المتلازمي دون مشاكل وراثية أخرى، قد يحدث بسبب التغيرات الجينية العشوائية أو التاريخ العائلي الإيجابي لتعدد الأصابع، يحدث تعدد الأصابع المتلازمي بالاقتران مع حالات أو متلازمات وراثية أخرى مثل.

متلازمة باتو (تثلث الصبغي).

متلازمة كاربنتر.

متلازمة بارديت بيدل.

متلازمة روبنشتاين تايبي.

متلازمة سميث ليملي أوبيتز.

متلازمة جون.

2. أنواع كثرة الأصابع

يمكن تصنيف كثرة الأصابع إلى ثلاثة أنواع اعتماداً على موقع الرقم الإضافي

أنواع متعدد الأصابع، يمكن تصنيف كثرة الأصابع إلى ثلاثة أنواع اعتماداً على موقع الرقم الإضافي.

متعدد الأصابع preaxial هو عندما يكون الرقم الإضافي خارج إصبع القدم الكبير أو الإبهام، يُطلق عليه تعدد الأصابع الشعاعي (تكرار الإبهام) إذا كان خارج الإبهام، وتعدد الأصابع الظنبوبي (تكرار إصبع القدم الكبير) إذا كان خارج إصبع القدم الكبير.

تعدد الأصابع بعد المحور هو عندما يكون الرقم الإضافي خارج إصبع القدم الصغير أو الإصبع الصغير، هذا يسمى الزندي متعدد الأصابع إذا كان الرقم الإضافي خارج الإصبع الصغير والشظوي متعدد الأصابع إذا كان خارج إصبع القدم الصغير.

تعدد الأصابع المركزي هو عندما يوجد رقم إضافي بين أصابع القدم أو الإصبع.

يمكن أن يكون لدى الأطفال نوع واحد من تعدد الأصابع، أو أنواع متعددة من متعدد الأصابع في وقت واحد.

3. علامات وأعراض كثرة الأصابع

أعراض كثرة الأصابع

يولد الأطفال المصابون بتعدد الأصابع بإصبع أو أصابع إضافية واحدة أو أكثر، يمكن رؤية نتوء صغير أو رفرف جلدي يشبه الإصبع عند بعض الأطفال، هذه تسمى nubbins التي هي أصابع زائدة متخلفة مع نقص في الوظائف، في المقابل، قد تكون لدى بعض الأطفال أصابع أو أصابع إضافية يمكن أن تعمل بشكل طبيعي.

لا تُظهر كثرة الأصابع المنعزلة أي علامات وأعراض أخرى غير إصبع إضافي أو إصبع قدم، إذا كان تعدد الأصابع مرتبطاً بمتلازمات أخرى، فقد تلاحظ علامات سريرية وأعراضاً خاصة به.

يكون لدى بعض الأطفال تعدد الأصابع الذي هو مزيج من ارتفاق الأصابع (الأصابع المندمجة أو المكفوفة) وتعدد الأصابع، يتطلب ذلك إجراءات أكثر تعقيداً لإعادة تشكيل اليد أو القدم.

4. تشخيص كثرة الأصابع

أصابع مولودك

تظهر الموجات فوق الصوتية قبل الولادة أصابع زائدة في الجنين، على الرغم من أنها لا تكون واضحة في جميع الأجنة يمكن أن يحدد فحص ما بعد الولادة وجود إصبع إضافي أو وجود nubbins.

يُطلب إجراء فحوصات الأشعة السينية للأطراف للبحث عن وجود عظم في الإصبع الزائد، يساعد هذا أيضاً في فهم كيفية توصيل الرقم الإضافي بأصابع أخرى في اليد أو القدم، يطلب أطباء الأطفال أيضاً اختبارات الدم والاختبارات الجينية للبحث عن تشوهات الكروموسومات والسمات السريرية للمتلازمات المرتبطة بها .

5. علاج كثرة الأصابع عند الأطفال

علاج الأصابع

يشمل العلاج الاستئصال الجراحي للإصبع الزائد، قد تكون الإزالة ضرورية إذا تسبب الإصبع الزائد أو إصبع القدم في حدوث مضاعفات أو يتداخل مع وظائف اليد أو القدم، إذا لم يكن من المحتمل أن يتسبب الرقم الإضافي في حدوث مشكلات، فقد يُترك كما هو، يفضل بعض الآباء الإزالة لأسباب تجميلية.

تختلف الجراحة اعتماداً على أنسجة الإصبع الزائد وكيفية اتصاله بالأصابع الأخرى والعضلات والعظام وأجزاء أخرى من اليد أو القدم، غالباً ما تُستخدم الطرق التالية لإزالة الأرقام الزائدة.

الأوعية الدموية تستخدم لأرقام غير متطورة بدون عظم. تتساقط الأصابع الزائدة بسبب نقص إمداد الدم بعد وضع مشبك الأوعية الدموية على قاعدتها، يتم إجراء هذا الإجراء بعد الفحص الخبير، ويتطلب المتابعة على النحو الموصى به من قبل طبيب الأطفال.

الجراحة مطلوبة لإزالة أصابع اليدين أو القدمين المشكَّلة بالكامل، عادة ما يتم الإزالة الجراحية في حوالي عام من العمر، يختلف تعقيد الجراحة بناءً على كيفية اتصال الإصبع الزائد بالأنسجة المحيطة، يتطلب البعض إعادة ربط بعض الهياكل بعد إزالة الإصبع الإضافي للحفاظ على البنية والوظيفة الطبيعية لليد أو القدم.

غالباً ما يتم تحديد مواعيد زيارات المتابعة بعد الإجراء لتقييم الشفاء، يحتاج بعض الأطفال إلى العلاج المهني لتحقيق وظائفهم الطبيعية إذا خضعوا لعملية جراحية واسعة النطاق لتصحيح تعدد الأصابع، يحتاج الأطفال المصابون بمتلازمة وراثية أخرى إلى مزيد من العلاج لحالاتهم.

6. مضاعفات كثرة الأصابع

تؤدي كثرة الأصابع عند الأطفال إلى مضاعفات

تؤدي كثرة الأصابع عند الأطفال إلى المضاعفات التالية على المدى الطويل:

تقوس إبهام القدم (انحراف الإبهام)، هو اختلاط شائع لتعدد الأصابع، هذا يسبب الألم ويحتاج إلى تصحيح جراحي عن طريق (شد المفصل).

قد لا تتناسب الأحذية بشكل صحيح بسبب أصابع القدم الزائدة عند بعض الأطفال، يسبب هذا الألم وعدم الراحة عند بدء المشي.

تحدث في بعض الحالات تشوهات زاوية، مثل انحناء مشط القدم (عظم القدم) أو زاوي مفصل MTP (مفصل في القدم).

يزيد تعدد الأصابع من خطر حدوث خلع جزئي للخلايا المتوسطة (خلع جزئي للمفاصل).

قد لا يُصاب بعض الأطفال بمضاعفات، بينما يواجه البعض الآخر الذين يعانون من تعدد الأصابع غير المصحح مشاكل في الكتابة والمشي وغيرها من المهارات التي تتطلب استخدام اليدين والقدمين.

كثرة الأصابع أمر شائع عند الأطفال، ويمكن اكتشافه عند الولادة. قد يكون بعض الأطفال قد عزلوا متعدد الأصابع، بينما في بعض الحالات، يمكن أن يحدث مع متلازمات وراثية أخرى، يمكنك طلب رعاية طبية لاختيار أفضل علاج ممكن لطفلك، اعتماداً على نوع كثرة الأصابع والأعراض الأخرى الموجودة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.