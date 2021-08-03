نيويورك تحصر ارتياد المطاعم وأماكن الترفيه على الملقحين ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، الثلاثاء، أن إبراز دليل على تلقي اللقاح سيكون مطلوباً لدخول المطاعم وصالات الألعاب الرياضية وأماكن الترفيه في المدينة.

وبذلك تكون مدينته الأولى في الولايات المتحدة التي تطبق شهادة صحية.



وأوضح رئيس البلدية في تصريح للصحافيين "إذا تلقيت اللقاح فسيكون لديك المفتاح، ويمكنك فتح الباب. ولكن إذا لم يتم تطعيمك، فلن تتمكن للأسف من المشاركة في العديد من الأنشطة".

وأوضح أن هذا الإجراء سيسري اعتبارا من 16 آب/أغسطس الجاري، لكن الرقابة لتعزيزه ستبدأ في 13 أيلول/سبتمبر المقبل.

ومنذ أسبوعين، يكثف عمدة نيويورك وحاكم الولاية أندرو كومو دعواتهما لتعزيز تلقيح الموظفين مع التوصية بوضع الكمامة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة دلتا من فيروس كورونا.

وفي نيويورك التي يتجاوز عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة، تلقى 71,8 في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد، وفقا لأرقام بلدية المدينة.