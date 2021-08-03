رسالة ثلاثية لمجلس الأمن ترجح تورط إيران في الهجوم على "ميرسر ستريت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجحت 3 دول أوروبية، الثلاثاء، تورط إيران في الهجوم الدامي على ناقلة "ميرسر ستريت"، التي تديرها شركة إسرائيلية، ببحر العرب قبالة عمان.

وقالت بريطانيا ورومانيا وليبيريا، في رسالة لمجلس الأمن، إن "الهجوم الدامي على الناقلة (ميرسر ستريت) شكل خطرا على سلامة الشحن الدولي وأمنه".

وأضافت الدول الـ3 أن "الهجوم على السفينة ميرسر ستريت انتهاك واضح للقانون الدولي ولا بد من التنديد به".

وأكدت بريطانيا ورومانيا وليبيريا أنه "من المرجح للغاية أن إيران هاجمت الناقلة ميرسر ستريت بطائرة مسيرة أو أكثر".

وكانت ردود الفعل الدولية ضد إيران، تصاعدت بعد تأكيدات متعددة الأطراف باستهدافها ناقلة نفط في بحر العرب، ما أسفر عن سقوط قتلى.

البداية كانت مع دعوة إسرائيل إلى تحرك دولي ضد إيران بعد الهجوم، متهمة طهران بتصدير "الإرهاب"، حيث كتب وزير الخارجية يائير لابيد في تغريدة على تويتر الجمعة الماضية: "أعطيت تعليمات للبعثات الدبلوماسية في واشنطن ولندن والأمم المتحدة لتعمل مع محاوريها الحكوميين والوفود في مقر الأمم المتحدة في نيويورك".

وأضاف أن "إيران ليست مشكلة إسرائيلية فقط، بل هي مصدِّر للإرهاب والدمار وعدم الاستقرار يلحق الأذى بالجميع، ويجب ألا نظل صامتين أبدًا في مواجهة الإرهاب الإيراني الذي يقوض أيضًا حرية الملاحة".

وقال لابيد إنه تحدث إلى نظيره البريطاني دومينيك راب، مؤكداً "ضرورة الرد بشدة على الهجوم على السفينة التي قتل فيها مواطن بريطاني".

واعترفت إيران عبر قناة تلفزيونية حكومية ناطقة بالعربية عن "مصادر مطلعة في المنطقة".

وقالت إن الهجوم جاء ردا على "هجوم إسرائيلي نفذ مؤخرًا" في سوريا، حيث تدعم طهران النظام، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتعهّدت الولايات المتحدة، الإثنين، بـ"ردّ جماعي" مع حلفائها على إيران، بعد اتّهامها بالمسؤوليّة عن الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتيلين.

ووجّهت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا أصابع الاتّهام إلى إيران، فيما هدّدت إسرائيل بإجراءات انتقاميّة.

من جهتها، اعتبرت بريطانيا على لسان رئيس وزرائها بوريس جونسون الاثنين، أنّ على إيران "تحمّل عواقب ما فعلت"، ووصف الهجوم بـ"المشين والمرفوض".

واستدعت الخارجيّة البريطانيّة، الاثنين الماضي، السفير الإيراني محسن باهارفاند لاستيضاحه في ما يتعلّق بـ"الهجوم غير المشروع"، واستدعت أيضاً السلطات الرومانية بدورها سفير إيران في بوخارست.

كذلك، استدعت السفيرة الرومانيّة، احتجاجاً على مضمون بيان عن وزارة خارجيّة بلادها حمّل إيران مسؤوليّة الهجوم، وفق إرنا.