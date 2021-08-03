موجز ”الخليج 365” للسياحة.. قرار الإمارات وتحذيرات أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، من السفر إلى 12 دولة بينها إيران وليبيا، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بها.

أعلنت ألمانيا، التزام أغلب المسافرين القادمين إلى ألمانيا، بالقواعد الجديدة لدخول البلاد، وإجراء اختبار الكشف الإلزامي عن فيروس كورونا.



تسَير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، نحو 69 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

أعلنت السلطات الإماراتية، الثلاثاء، عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها.

شددت إسرائيل اليوم الثلاثاء، من الإجراءات المتعلقة بالسفر، وحذرت من زيارة 18 دولة، وذلك للحد من انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا.

