موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. تسريبات آيفون 13وحصار "فيسبوك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اهتمام كبير يحظى به هاتف آيفون 13، في ظل تسريبات عديدة عن جهاز أبل المرتقب، والتي تتفاوت في أهميتها ومصداقيتها.

تحقق المفوضية الأوروبية، في صفقة استحواذ "فيسبوك" على"كستومر"، في إجراء يمثل ضربة جديدة لعملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي.

العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل توفر خاصية الدخول لحساباتها عبر الاتصال بحساب المستخدم الخاص على فيسبوك و بريد جوجل.

طرح مطور تطبيق FlickType تطبيق جديد، يتيح استخدام تطبيق المحادثات الفورية تليجرام عبر ساعات أبل دون الحاجة لهواتف آيفون.

عبر متجر أبل الإلكتروني للتطبيقات تتوفر مجموعة متميزة من ألعاب "بوكيمون" المخصصة لأجهزة آيفون و أيباد.

قد يتعرض المرء لفقدان هاتفه الذكي أو سرقته أثناء العطلات الصيفية، وربما قد تقع الصور والبيانات الخاصة في الأيدي الخطأ.

