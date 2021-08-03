شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز تحاليل الأنيميا للكشف عن المرض عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأمراض التى تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية، ومنها الأنيميا، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الكشف المبكر عن أمراض الأطفال وعلاج مشاكل سوء التغذية، نتعرف فى هذا التقرير على أبرز تحاليل الأنيميا عند الأطفال وأعراض الإصابة بها.



أعراض-الأنيميا-عند-الأطفال

وفقاً لما ذكره موقع جامعة روشيستر الأمريكية، فإن الأنيميا أو فقر الدم هو مرض شائع عند الأطفال، والطفل المصاب بفقر الدم ليس لديه ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين الكافي، والهيموجلوبين هو نوع خاص من البروتين في خلايا الدم الحمراء، يسمح لخلايا الدم الحمراء بنقل الأكسجين إلى خلايا أخرى في الجسم.

فقر الدم له ثلاثة أسباب رئيسية:

-فقدان خلايا الدم الحمراء من النزيف.

-عدم القدرة على إنتاج ما يكفى من خلايا الدم الحمراء.

-حالة طبية تؤدى إلى تدمير خلايا الدم الحمراء.

ويعد فحص فقر الدم جزءًا مهمًا من رعاية الطفل، حيث يمكن الوقاية من العديد من المشاكل الناجمة عن فقر الدم عند تشخيص فقر الدم عند الأطفال فى مرحلة مبكرة.وفي معظم الحالات، يمكن تشخيص فقر الدم ببعض اختبارات الدم البسيطة.

وتنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال حاليًا بإجراء فحص لفقر الدم باستخدام اختبار الهيموجلوبين في سن العام، ويجب أن يشمل البحث عن عوامل الخطر لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وإذا كان مستوى الهيموجلوبين منخفضًا، يلزم إجراء مزيد من الاختبارات لتحديد نوع فقر الدم.

إذا كان لدى الطفل أي عوامل خطر في أي عمر ، فيجب إجراء اختبار لفقر الدم بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، ويمكن إجراء فحص دم لفقر الدم أثناء الفحص الروتيني للطفل.

أعراض الأنيميا عند الأطفال

لا تظهر أي أعراض على العديد من الأطفال المصابين بفقر الدم، لهذا السبب من المهم أن يخضع الأطفال لفحوصات دم روتينية للتحقق من الحالة.

تتضمن بعض العلامات والأعراض التى قد تجعل الطبيب يشتبه فى الإصابة بفقر الدم لدى الطفل ما يلى:

-جلد شاحب

-التهيج

-ضعف

-دوخة

-التهاب اللسان

-ضربات قلب سريعة

-تنفس سريع

- اصفرار لون البشرة

اختبارات الدم لتشخيص الأنيميا عند الأطفال

يمكن تشخيص معظم أنواع فقر الدم لدى الأطفال من خلال اختبارات الدم التالية:

- الهيموجلوبين والهيماتوكريت، غالبًا ما يكون هذا هو أول اختبار فحص لفقر الدم عند الأطفال يقيس كمية الهيموجلوبين في الدم وكمية خلايا الدم الحمراء في عينة الدم.

- تعداد الدم الكامل (CBC)، إذا كان الهيموجلوبين أو الهيماتوكريت غير طبيعى، فيمكن إجراء تعداد الدم الكامل، يضيف هذا الاختبار معلومات مهمة عن الدم، بما فى ذلك حجم خلايا الدم الحمراء (تسمى متوسط ​​حجم الجسم، أو MCV).

- مسحة محيطية يتم إجراء هذا الاختبار بمسحة من الدم على شريحة يتم فحصها تحت المجهر من خلال النظر إلى خلايا دم الطفل تحت المجهر ، قد يكون اختصاصي المختبر قادرًا على تشخيص نوع من فقر الدم الذى يتسبب فى نمو الخلايا الحمراء أو تطورها بشكل غير طبيعى.

- تعداد الشبكيات، الخلايا الشبكية هى خلايا دم غير ناضجة، يقيس تعداد الخلايا الشبكية كمية خلايا الدم الحمراء المتكونة حديثًا في عينة دم الطفل، يؤدي فقر الدم الناجم عن عدم إنتاج خلايا الدم الحمراء الكافية إلى انخفاض عدد الخلايا الشبكية، يسبب فقر الدم الناجم عن فقدان الكثير من خلايا الدم الحمراء ارتفاع عدد الخلايا الشبكية.

علاج فقر الدم

يعتمد علاج فقر الدم عند الأطفال على نوع فقر الدم وسببه، في بعض الحالات قد يحتاج العلاج ببساطة إلى تغيير النظام الغذائى أو استخدام مكملات النظام الغذائى، في حالات أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى نقل الدم أو العلاج طويل الأمد.