شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أفضل وسائل تنظيم النسل؟.. حبوب منع الحمل أشهرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل الكثافة السكانية فى مصر يجب أن تفكر كل أسرة فى تنظيم النسل، وتجنب إنجاب أكثر من طفلين، ولتنظيم النسل يجب استخدام العديد من الأجهزة أو العلاجات التى تساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الحمل، وفى ظل ذلك يقدم ”الخليج 365” للقراء وسائل تحديد النسل وفقا لموقع medicalnewstoday ومنها:

- حبوب منع الحمل

تعد من أشهر وسائل منع الحمل، وأكثرها انتشارا، ونجد أنه حال استخدامها تحت إشراف طبى فيمكنك بهذه الطريقة الحصول على فاعليتها، وينصح بتناولها تحت إشراف طبى لتجنب حدوث بعض المضاعفات الصحية الناتجة عن استخدامها بشكل سيئ، فهى حبة يجب تناولها بشكل يومى، وتحتوى على نوعين من الهرمونات وهما الهرمون الاستروجين والبروجستين.

- اللوب "اللولب"

يعد من أشهر وأريح وسائل منع الحمل التى تسعى الكثير من النساء لاستخدامه لتنظيم النسل، فهو جهاز صغير على شكل حرف T يتم وضعه فى الرحم بواسطة الطبيب، وهناك نوعان من اللوب، وهما: اللولب النحاسى الذى يعمل على قتل الحيوانات المنوية، ويمكنك تجديده كل 10 سنوات، واللوب الهرموني الذي يمنع الحيوانات المنوية من الوصول إلى البويضة وتخصيبها عن طريق زيادة سماكة مخاط عنق الرحم وترقيق جدار الرحم، ويستمر لمدة 3 أو 5 أو 10 سنوات حسب نوعة.

- لاصقة منع الحمل

هذا النوع من وسائل منع الحمل تسعى الكثير من النساء إلى استخدامه، فهى لاصقة توضع على الجلد، ويطلق عليها هرمون الاستروجين والبروجستين الاصطناعى، ويتم وضعها كل أسبوع لمدة 3 أسابيع أسفل البطن أو الأرداف.