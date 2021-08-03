باكستان تحقق هدفها بتطعيم مليون شخص يومياً باللقاح المضاد لكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

حققت باكستان هدفها الثلاثاء بتطعيم مليون شخص يومياً باللقاح المضاد لكورونا، لتصل إلى المعدل المتوقع في حملتها للتطعيم، بعد أسابيع من موعد نهائي للعاملين في الأماكن التي تتعامل مع الناس للحصول على شهادة تثبت الحصول اللقاح.



وأعلنت باكستان في الأسبوع الماضي أن على العاملين في المدارس ومراكز التسوق وخدمات الضيافة وقطاعي النقل والسفر الجوي بدايةً من هذا الشهر، الحصول على شهادة تثبت تطعيمهم، لتفادي منعهم من دخول مقرات العمل.

وشهدت باكستان زيادة في الإصابات بفيروس كورونا بسبب انتشار السلالة دلتا ما فرض المزيد من الضغط على بنيتها الصحية الضعيفة بالفعل.

ومن أصل 220 مليون نسمة حصل أكثر من 31 مليوناً على الجرعة الأولى من اللقاح، و 66.7 ملايين فحسب التطعيم كاملا بجرعتيه، وفق المركز الوطني للقيادة والعمليات الذي يديره الجيش، والمسؤول عن مراقبة الجائحة.

وذكر المركز أن باكستان سجلت 3582 إصابة و67 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغت حصيلة الوفيات منذ 23529، فضلا عن تسجيل ما يتجاوز 1 مليون إصابة.