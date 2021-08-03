نصف سكان أوروبا يحصلون على كامل لقاحاتهم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى نصف سكان الاتحاد الأوروبي حتى الآن كامل لقاحاتهم المضادة لفيروس كورونا كورونا المستجد "كوفيد-19".

جاء ذلك وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 بتوقيت جرينتش.



وفي حين دفعت المتحورة دلتا الشديدة العدوى عددا متزايدا من البلدان إلى فرض قيود جديدة، تلقى 223,8 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي جرعتي لقاح أو جرعة واحدة بعد التعافي من الإصابة بالفيروس.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,234,618 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد الضحايا الحقيقي قد يكون أعلى بمرتين إلى 3 مرات.

ويعزى تفشي الفيروس مجددا في بلدان اعتقدت أنها تغلبت على الأسوأ، إلى معدلات التلقيح الآخذة في الانخفاض وظهور متحورات أكثر خطورة.