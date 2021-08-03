شكرا لقرائتكم خبر عن التغذية السلمية تعزز مناعة طفلك.. تعرفى على العناصر الغذائية لصحة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية السليمة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمناعة، فيمكن أن يؤدي سوء التغذية أو نقص العناصر الغذائية المهمة إلى ضعف النمو البدني والعقلي للأطفال، وتعتبر سوء التغذية عند الأطفال مشكلة صحية عامة لا تقتصر على مناطق الريفية، ولكنها مشكلة كبيرة حتى في المناطق الحضرية وما يسمى بالعائلات المهتمة بالصحة، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

أشار التقرير، إلى تغير نوع نمط الحياة الذي يتبعه الأطفال هذه الأيام بشكل جذري، تزامنا مع انخفاض أنشطتهم البدنية وزيادة تناول الوجبات السريعة بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في جميع بلدان العالم، ويمكن أن يكون لهذه التغييرات المتعددة تأثير سلبي على حالتهم الغذائية وصحتهم، مما يجعل الوالدين في حيرة من أمرهما بشأن ما هو النوع الصحيح من التغذية لأطفالهم؟

وأكد التقرير، أن توافر العناصر الغذائية في الوجبات وكذلك القدرة على هضم العناصر الغذائية أمر مهم للتغذية السليمة والمناعة لدى الأطفال، موضحا أن البروتينات والفيتامينات والمعادن والمياه هي المكونات الأساسية للتغذية، فالبروتينات هي اللبنات الأساسية لجسمنا، مما يعني أن طفلك بحاجة إلى البروتينات للنمو المنتظم وإدارة التآكل والتلف اليومي للجسم.

وأشار التقرير إلى أن متطلبات البروتين اليومية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-8 سنوات تساوي 19 جم و9-13 سنة 34 جم "، وفقا لما قاله الدكتور برانيت أمبولكار ، دكتوراه في التغذية، موضحا أن قبل شراء أي مكمل غذائي لطفلك، يجب التركيز على تحسين عادات النظام الغذائي الأساسية وممارسة النشاط البدني.

شدد دكتور أمبولكار، على أن الإفراط في تناول العناصر الغذائية قد يكون ضارًا، لافتا إلى أنه أثناء اختيار أي مكمل غذائي يجب التأكد من أنه لا يحتوي على أي شيء يعاني طفلك من حساسية تجاهه.

وأكد أن عادة ما يكون الحليب وفول الصويا والبازلاء هي المصادر المعروفة للبروتينات، مشيرا إلى أن المكمل الغذائي الجيد يساعد أطفالك في المناعة المتوازنة ، والعظام والعضلات الصحية ، والإدراك الصحي والتركيز ، ويوفر تغذية صحية، كما يجب اختيار منتج به حد أدنى من السكر .