شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "معهد التغذية": علاج سوء التغذية لدى الأطفال يبدأ من فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان فؤاد، مدير المعهد القومي للتغذية، إن هناك خريطة عن وضع سوء التغذية في مصر، وهناك اهتمام كبير بالأطفال، باعتبارهم مستقبل مصر، مشيرة إلى أن الأنيميا والسمنة يندرجا تحت مُسمى "سوء التغذية"، ولتحسين الأرقام الموجودة في الخريطة المُعدة، لا بد من تحسين مشروعات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والتدخلات المباشرة، من خلال المتابعة من البداية في فترات الحمل والاستمرار في متابعة التغذية لدى الأطفال.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الاهتمام منذ فترة الحمل هام للغاية لأننا في مصر لدينا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بنسب الرضاعة الطبيعية، وهي منخفضة بنسبة 13% وهو ما يؤثر بشكل كبير على المناعة الطبيعية لدى الأطفال، بالإضافة إلى العمل على علاج الأنيميا، وهي معقدة للغاية وسببها عادات غذائية خاطئة، مثل شرب الشاي وأكل اللحوم بشكل خاطئ وللعمل عليه بشكل جيد، يتم العمل من خلال توفير العلاج، والاهتمام بالمناعة".

وتابعت: "لا بد من اتخاذ إجراءات جماعية من مختلف المؤسسات لتعديل تلك الأرقام وهو ما يتم العمل عليه الآن، والوجبة المدرسية لن تحل وحدها مشكلة سوء التغذية لدى الأطفال، ولكنها ستساعد على الأقل في 30% من احتياجات الطفل، وتضم بروتين ونشويات".