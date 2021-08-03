شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لوقاية الأطفال من نزلات البرد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالمرض وكثيرا ما يصابون بنزلات برد خلال فصل الصيف، بسبب الفيروسات المعوية التي يتعرّض لها الأطفال ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض في الجهاز التنفسي العلوي مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق بالإضافة إلى مشاكل في المعدة، ووفقا لما نشره موقع " babydoppler"، نقدم لك روشتة للوقاية من نزلات البرد الصيفية لدى الأطفال؟

ما هى نزلات البرد في الصيف؟

تميل الفيروسات الأنفية إلى البقاء على قيد الحياة بشكل أفضل في الطقس البارد ، ولهذا السبب يمرض معظم الناس خلال موسم الأنفلونزا الذي يستمر من أكتوبر إلى مايو، وفي الصيف والخريف يمكن أن يُصاب الأطفال بالفيروسات المعوية التي تؤثر على الأنف والعين والجهاز الهضمي، إلى جانب أعراض البرد الشائعة.

أعراض برد الصيف

إذا كان طفلك يعاني من هذه الأعراض ، فقد يكون مصابًا بنزلة برد في الصيف:

-حمى.

-إلتهاب الحلق.

-سيلان الأنف.

-العطس.

-سعال.

وعادةً ما تختفي نزلات البرد في غضون أسبوع ولا داعي لطلب المساعدة الطبية، ولكن يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا كان طفلك:

-يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.

-لا يزول البرد بعد حوالي 10 أيام.

-لا يأكل ولا يشرب.

-يعاني من مشاكل في التنفس.

-تورم الغدد.

حساسية الطفل في الصيف

إذا استمرت نزلة البرد لدى طفلك لأكثر من 10 أيام دون تحسن أو تكرر حدوثه بشكل متكرر ، ربما يكون بسبب الحساسية الصيفية، لذلك قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت الحساسية أم لا. الأعراض متشابهة أيضًا:

-العطس.

-السعال.

-سيلان الأنف.

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كيفية منع نزلات البرد لدى الأطفال في الصيف اغسل يديك :قبل لمس حفاض طفلك أو إطعامه أو تغييره ، اغسل يديك بالماء والصابون لقتل أي جراثيم محتملة، اطلب من كل فرد في الأسرة أن يحذو حذوه

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استخدم معقم اليدين :إذا كنت خارج المنزل فتأكد من حمل معقم لليدين، قبل أن يحمل أي شخص طفلك ، قدمي له بعضًا منه أيضًا، قد يكون من المفيد إرفاق معقم بحجم سلسلة المفاتيح بعربة أطفالك حتى يكون مفيدًا في الرحلات الصيفية الطويلةقلل من استخدام مكيف الهواء :يمكن أن تكون مكيفات الهواء منقذة للحياة ومع ذلك ، يمكن أن يجفف جسم طفلك كثيرًا ، مما يمنع تكوين المخاط، على الرغم من أنه يجب تنظيف المخاط من أنف طفلك لمنع انتشار الجراثيم ، إلا أنه على الجانب الإيجابي ، فإنها في الواقع تلتقط الجراثيم حتى تتمكن من إزالتها، وبدون مخاط ، لا يوجد شيء للاستيلاء على جراثيمها، مشكلة أخرى هي أن مكيفات الهواء تقوم بتدوير نفس الهواء ، مما يبقي الجراثيم في نفس المكان

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الابتعاد عن المرضى :إذا كان أحد أفراد عائلتك مريضًا ، فمن الجيد أن يحافظوا على مسافة بينهم حتى يشعروا بالتحسن فالأطفال أكثر عرضة للإصابة بالفيروساتتنظيف الأسطح :قم بتنظيف جميع الأسطح بانتظام ، بما في ذلك الطاولات والهواتف وأجهزة التحكم عن بُعد، ضع المناديل في سلة المهملات مباشرة بدلًا من تركها في مكانها