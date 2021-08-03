شكرا لقرائتكم خبر عن وفق توجيهات الرئيس.. أطعمة صحية تساعد الأطفال على التخلص من السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فوودز" بمدينة السادات محافظة المنوفية، وشدد الرئيس على أهمية قضية الزيادة السكانية وتنظيم الإنجاب فى مصر، قائلا: إن إحصائيات الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم تشير إلى إصابة ما يقرب من 4 ملايين طفل بالسمنة وهذا رقم كبير، متابعا: "ده دورنا كلنا تجاه أولادنا ومش الحكومة بس.. وهل الأهم العدد ولا النوعية.. وهل الهدف إنجاب أطفال كتير؟! ولا أطفال جيدين؟!.. ولما نشوف رقم 3.4 مليون طفل يعانون من السمنة.. هل فيه رعاية سواء في المدرسة؟ وهذا أمر يحتاج إلى الاعتراف بدون حرج.. عدد كبير ما يقرب من 4 مليون طالب يعانون من السمنة.. هل يمارس الرياضة؟".

وفى هذا السياق قدم عدد من الخبراء مجموعة نصائح للأم حتى تستطيع تقديم الأفضل لأطفالها من خلال أكلات صحية، فإذا كان الطفل يعانى من زيادة الوزن، على الأم متابعة هذا التقرير للتعرف على أفضل الأطعمة الصحية التى تساعد الأطفال فى التخلص من الوزن الزائد والسمنة، وذلك وفقا لما نشره موقع healthline، الذى يقدم بعض الأطعمة المهمة لصحة الطفل والمساعدة فى الحصول على الوزن المثالى، ومنها:

الزبادى

يعتبر الزبادى خيارًا رائعًا لتناول الإفطار، فهو وجبة خفيفة صحية مليئة بالبروتين وفيتامين د، وهى مادة مغذية يفتقر إليها العديد من الأطفال فى نظامهم الغذائى، لأن الزبادى طعام منخفض الكربوهيدرات وعالى البروتين ما يجعله مثاليًا لفقدان الوزن.

الفاصوليا

فهى غنية بالبروتين والألياف، بالإضافة إلى أنها رخيصة وتستغرق وقتا قليلا للتحضير والطهي، فهى تحتوى على نسبة عالية من الألياف تساعد على تعزيز الهضم الصحى وتساعد أطفالك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

البيض