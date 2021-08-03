أسباب ظهور بقع بنية وحمراء على جلد الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:49 مساءً - قد يظهر على جلد الرضيع بقع ذات لون أحمر وبني، لكن من دون أيّ أعراض، فالمولود لا يعاني من الحمى أو القيء أو الإسهال أو أي أعراض للجهاز التنفسي العلوي. لكن هذا الطفح الجلدي، الدائري البيضاوي يتناثر على الظهر والصدر والرقبة، وإذا تم فركه، يُحدث توهجاً أحمر حول الآفة.

كما يقول العديد من أطباء الجلدية الذين استشارتهم "الخليج 365 وطفلك"، فإن البقع السوداء هي اضطراب يصيب الخلايا البدينة، وقد يظهر عادةً في الأسابيع الأولى إلى الأشهر الأولى من عمر المولود. السبب غير معروف. لكنه يحتوي على خلايا مصابة بالالتهابات، عند تحريضها، تظهر على شكل بقع برتقالية إلى حمراء بنية اللون قطرها 0.5 سم قد تشبه قشر البرتقال.

هل ظهور البقع البنية على الجلد عند الأطفال أمر خطير؟

مسببات جينية

تتنوع الأسباب المؤدية لظهور بقع بنية على الجلد عند الأطفال ما بين أسباب جينية وأخرى مناعية ذاتية، أو حتى بسبب بعض الالتهابات التي تصيب الجلد، ويبقى من الضروري مراجعة الطبيب في حال وجود تغير دائم في لون البشرة عند الطفل.

أسباب ظهور بقع بنية على الجلد عند الأطفال

هناك العديد من الأمراض التي قد تترافق مع ظهور بعض العلامات الجلدية كالبقع البنية والطفح وغيرها، وسيتم تناول بعض هذه الأمراض، مع التأكيد على أن ظهور البقع البنية قد لا يرتبط مع أيّ من الأمراض المذكورة، ولذلك يبقى للطبيب الرأي الأفضل في التشخيص.

كثرة الخلايا الصباغية الخلقية

الخلايا الصباغية الخلقية

تعد كثرة الخلايا الصباغية الخلقية نوع من الوحمات الذي يظهر عند الولادة أو بعد الولادة بفترة بسيطة، كما تختفي هذه الوحمة بشكل تام في سن البلوغ، ولكن قد تستمر عند عدد قليل من الأطفال لما بعد سن البلوغ، وتتميز هذه الوحمة ببعض الصفات وأهمها:

1 - تأخذ هذه الوحمة اللون الأزرق أو الرمادي المزرق، لذلك يجب تفريقها عن الكدمات.

2 - يبدو ملمسها كملمس الجلد تماماً. وتتوضع في أسفل العمود الفقري وعلى الأرداف، وتغطي مساحات كبيرة من الظهر، لا تسبب الحكة ولا حتى الألم. وتختفي من تلقاء نفسها في فترة البلوغ.

ما سبب ظهور الوحمة المصطبغة؟

الوحمة المصطبغة

تنتج الوحمة المصطبغة من توضع عدد من الخلايا الميلانينية بجانب بعضها، وتفسِّر الطبيبة أماندا أوكلي المتخصصة بأمراض الجلد وسرطاناته تسمية الوحمة المصطبغة بهذا الاسم بقولها "تنتج الوحمة المصطبغة اجتماع عدد كبير من الخلايا الميلانينية في نفس المكان، ما يُكسِبُها اللون البني أو الأسود"، ويمكن أن تظهر هذه الوحمة منذ الولادة أو بعد الولادة، كما وتتميز بعدة مواصفات وأهمها:

1 - قد تظهر في أي مكان في الجسم. قد تأخذ الشكل المسطح أو المقبب المرتفع. قد تأخذ اللون الوردي أو البني الداكن أو الأسود.

2 - يوجد لهذه الوحمة عدة أنواع، ويتمتع كل نوع بمواصفات خاصة به من ناحية اللون والحكة. تنتج الوحمة المصطبغة من اجتماع عدد من الخلايا الميلانينية بالقرب من بعضها، ويمكن أن تتواجد هذه الوحمة في أي مكان من الجسم.

الشامات الخلقية ما سبب وجود الشامة عند عدد كبير من الأطفال والبالغين؟

هي آفة خلقية تتواجد منذ الولادة عند الأطفال، ولم يتوصّل الأطباء والباحثون إلى سبب ظهور الشامات بشكل دقيق، ولكن ما توصلوا إليه أنّه كلما كان تطور الشامة في الحياة الجنينية مبكراً، كانت أكثر قدرةً على التطور والنمو، وبشكل عام تتصف الشامة وهي تأخذ شكلاً مدوراً أو بيضوياً، وتكون مرتفعة عن سطح الجلد. قد تأخذ لوناً واحداً أو عدة ألوان في نفس الشامة. قد تأخذ أحجاماً كبيرةً وفي المستقبل ينمو الشعر على هذا النوع من الشامات. قد تتواجد في أي مكان في الجسم. عندما تكون الشامة كبيرة قد تسبب الحكة، وهي أكثر قابليةً للتهيج. تُعد الشامة واحدةً من أكثر البقع البنية الموجودة عند الأطفال منذ الولادة.

وحمة بقع القهوة بالحليب

وحمة بقع القهوة

وهي تترافق مع مرض الورم الليفي العصبي نمط1، ولكن ليس كل شخص لديه بقع قهوة بالحليب لديه ورم ليفي عصبي نمط1، حيث يجب تواجد ما لا يقل عن 6 بقع، بقطر لا يقل عن 5 ملم، وهذه البقع مسطحة على الجلد ذات حواف غير منتظمة. لونها بني فاتح، يمكن أن تصبح أكثر قتامةً عند التعرض للشمس. قد تتواجد هذه البقع بشكل طبيعي دون الارتباط بأي مرض. لا تسبب أي حكة أو ألم. تواجد هذه البقع تحت الذراع أو حول الفخذ يرتبط مع وجود الورم الليفي العصبي.

البقع المنغولية

تتواجد البقع المنغولية عند بعض الأعراق منذ الولادة، وليس لها أي علاقة بمتلازمة داون، كما يشاع، وبالتالي لا تحتاج أي علاج، وأهم ما يميزها هو شكلها والذي يكون على شكل بقع زرقاء رمادية على الأرداف وأسفل الظهر. مسطحة ذات حواف غير واضحة. وعرضها يمتد من 2 إلى 8 سم. تشبه الكدمات ويجب تفريقها عنها. تتواجد البقع المنغولية على شكل بقع زرقاء رمادية في أسفل الظهر، وهي بقع غير عرضية لا تسبب أي مشاكل للطفل.

فرط تصبغ عابر لحديثي الولادة

يظهر على شكل بثور، والتي تتمزق بسهولة تاركةً وراءها بقع مصطبغة داكنة، وتأخذ هذه البقع عدة أسابيع أو أشهر حتى تختفي، ويُعد كلاً من الجبهة والذقن وخلف الأذن من أكثر الأماكن إصابةً، وتُعد هذه التصبغات من الاضطرابات الجلدية التي لا تحتاج أي علاج، يبدأ فرط التصبغ العابر عند حديثي الولادة على شكل بثور تترك وراءها تصبغات تزول تلقائياً.

الإكزيما

إكزيما

الإكزيما التأتبية هي النوع الأكثر حدوثاً عند الأطفال، ويرتبط هذا النوع من الإكزيما مع التحسس والربو، وأهم ما يميزه ظهور بقع حمراء أو بنية على اليدين والقدمين والمعصمين، والوجه وفروة الرأس. تكون البقع حاكة بشكل شديد خاصةً في الليل. يكون الجلد فوق البقع جافاً ومتقشِّراً.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.