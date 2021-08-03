أفضل طرق علاج الإمساك للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:49 مساءً - إمساك الحامل أمر طبيعي ومنتشر بين النساء الحوامل، ولكنه من الأمور المرهقة والمزعجة جدا والتي قد تستمر خلال أشهر الحمل وبعد الولادة أيضا، ولكن يمكن للحامل علاج الأمر بسهولة من خلال إتباع بعض الخطوات والابتعاد عن بعض الأطعمة، وهناك نظام غذائي صحي ..يساعد على العلاج من الإمساك.. معنا في حديث لسيدتي خبيرة التغذية وعلاج مشاكل الحمل الدكتورة فاطمة وهدان بمركز البحوث العلمية للشرح والتحليل.

الإمساك يتسبب في آلام غير محتملة في البطن

طرق لتتخلص من الإمساك

تناول الأطعمة الغنية بالألياف..عليك بتناول ما بين 25 إلى 30 غراما يوميًا من الفواكه والخضراوات المتنوعة، وحبوب الإفطار الكاملة، وخبز النخالة والتي تساعد على انتظام حركة الأمعاء والتخلص من الإمساك الإكثار من شرب السوائل..شرب الكثير من السوائل مهم لجعل حركة الأمعاء أكثر تكرارًا، وخصوصًا عند تناول كميات كبيرة من الألياف،شرب من 10 إلى 12 كوبا من السوائل المختلفة يوميًا ومنها الماء، والعصائر الطبيعية والمشروبات الدافئة ممارسة الرياضة بشكل منتظم.. ثلاث مرات في الأسبوع، لمدة تتراوح ما بين 20-30 دقيقة، وإذا كنت لا تمارسين الرياضة بشكل منتظم ستزيد فرصة الإصابة بالإمساك لديك

مع الإمساك لابد من الإكثار من شرب الماء

عليك بالتقليل من تناول بعض المكملات:

.مثل مكملات الحديد والكالسيوم والتي قد تساهم في تطور الإمساك بشكل كبير، والبديل تناول الغذاء الصحي بما يسد احتياجاتك من الحديد والكالسيوم خلال فترة الحمل، ويمكنك استشارة الطبيب

لابد من الإكثار من شرب الماء في حال تناولك لمكملات الحديد، ولكن في حال استمر الإمساك قد تحتاج الحامل إلى استبدال نوع أقراص الحديد ،وذلك بعد استشارة الطبيب

يفضل الابتعاد عن استخدام.. الحبوب الملينة؛ حيث إن استخدامها يسبب حدوث تقلصات في الرحم، ويمكن أن تحفز على جفاف الجسم

تجنب استخدام الزيوت المعدنية وهي زيوت مستخرجة من البترول، وذلك لأنها تقلل من امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الغذاء

أسباب الإمساك أثناء الحمل

التوتر والقلق المستمر

قلة ممارسة التمارين الرياضية

إتباع نظام غذائي خال أو منخفض الألياف الغذائية

التغير في الهرمون، والذي يعمل على استرخاء العضلات المعوية والضغط على الرحم فتصبح حركة الطعام بطيئة

الإكثار من تناول المكملات الغذائية خلال فترة الحمل.. وخاصة الحديد

عضلات الجسم تضغط على الحوض

الإمساك هو تلك الحالة التي تُعاني فيها من ألم البطن وعدم الارتياح وعدم انتظام عملية التغوط والصعوبة في التبرز

وتتعرض نصف الحوامل للإصابة بالإمساك في إحدى مراحل الحمل وقد تستمر إلى ما بعد الولادة

يزيد معدل هرمون البروجيسترون في أثناء الحمل، ما يتسبب في استرخاء عضلات الجسم بما فيها الأمعاء، ويتسبب ذلك في بطء حركة الأمعاء ومن ثم بطء عملية الهضم، والضغط على الرحم المتمدد، الذي يضغط هو الآخر على الأمعاء

كما أن عضلات الجسم تضغط أيضا على أوردة الحوض والمستقيم ويؤدي إلى احتقانها، والمعروف أن مكملات الحديد الغذائية تزيد من الإمساك أثناء الحمل

قد تتعرضين للإصابة بالإمساك والبواسير كذلك بعد الولادة بسبب الدفع، الذي تقومين به أثناء خروج الجنين في عملية الولادة

أما البواسير فهي أوردة متمددة في أنسجة فتحة الشرج المتورمة والمستقيم، قد تتسبب في الشعور بالحكة أو الألم، وتحدث عند الضغط الشديد على الأوردة

من الآثار الجانبية للإمساك خلال الحمل آلام غير محتملة في البطن

الآثار الجانبية للإمساك خلال الحمل

آلام غير محتملة في البطن نزيف متكرر من منطقة المستقيم زيادة خطر الإصابة بالبواسير المؤلمة جدًا

دليلك لنظام صحي أثناء الحمل.. لعلاج الإمساك:

اشربي كثيرًا من الماء من 10 إلى 12 كوبًا يوميًا

إتباع نظام غذائي صحي مليء بالألياف، من 25 إلى 30 جرامًا يوميًا ..الألياف توجد في الفواكه والخضراوات والحبوب والخبز المكوّن من الحبوب الكاملة والبطيخ والحليب

قسّمي وجباتكِ إلى ست وجبات صغيرة يوميًا، لتيسير عملية الهضم وعدم الضغط على المعدة

احرصي على ممارسة الرياضة؛ ثلاث مرات أسبوعيًا من 20 إلى 30 دقيقة في كل مرة، ويُمكنك السير أو السباحة أو ممارسة تمارين اليوجا

إتباع بعض الوصفات الطبيعية مثل شرب عصير الليمون في الصباح، تناول شوربة الكرنب؛ تعمل على تنظيم عملية التبرز

المواظبة على حمامات الماء الدافئ من 10 إلى 15 دقيقة، ما يخفف من الورم

يفضل النوم على أحد جانبيكِ، خاصةً الأيسر ولا تنامي على ظهركِ بعد مرور الشهور الثلاثة الأولى من الحمل

لا تقفي ولا تجلسي لفترات طويلة، ومارسي كل ساعة السير وتحريك جسمكِ بضع دقائق

استخدام كمادات الثلج أو استخدام أكياس الثلج للتخفيف من آلام البواسير

متى تقومين باستشارة الطبيب؟

في حالة الإمساك 24 ساعة أو أكثر دون إخراج براز أو ريح سينصحك بتقليل المكملات الغذائية، التي تحتوي على الحديد واستبدالها بالأطعمة الغنية بالحديد، أو تقسيم المكملات الغذائية من الحديد على مدار اليوم قد يصف بعض الملينات أو الكريمات الموضعية للتخفيف من الألم والحكة في حال البواسير.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.