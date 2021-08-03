نظام تغذية خاص للطفل الرياضي

تنمّي القدرات العقلية، وتزيد التركيز من خلال تفكير الطفل في كيفيّة اللّعب والوصول إلى الفوز، فممارسة الشيء تزيد من قوته

الرياضة تمنح الثقة بالنفس، حيث يشعر الطفل بأنّه عنصر مهم فعّال له أهميّته في الفريق، وعندما يكون الفوز؛ فإن هذا ينمّي الشخصيّة القياديّة بداخله

تجعل الطفل اجتماعيّاً ومندمجاً بالبيئة المحيطة، فمن خلال اللعب مع أقرانه وتبادل الكلام والآراء؛ يتعلم الطفل كيفيّة التعامل مع الآخرين والسلوك الصحيح في التعامل ،

وعكس ذلك؛ يصبح الطفل شخصية انطوائيّة، تخاف وترفض الاندماج بالآخرين، وربّما يؤدّي ذلك إلى ظهور حالة من الخوف الاجتماعي.