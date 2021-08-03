شكرا لقرائتكم خبر عن في موجة الحر.. نصائح للحفاظ على صحة الجسم فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة الحر التي تشهدها البلاد، واستمرار ارتفاع نسبة درجات الحرارة، تعرف علي درجة الحرارة التي يتحملها جسم الإنسان، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "livescience.".

أشار التقرير، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس من الأشياء التي تزيد فرص الإصابة بالجفاف، وأيضا ضربات الشمس، وانخفاض نسبة ضغط الدم، وزيادة فرص الإصابة بالهبوط، ولذا يجب على الأشخاص الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، والإكثار من المشروبات والسوائل للحد من الجفاف والهبوط.

وأضاف التقرير، أن التغيرات التي تحدث في المناخ هي السبب في التعرض لموجات الحر الشديدة وارتفاع درجات حرارة الطقس، وعند التعامل مع هذا الارتفاع بدون حذر فأنت تعرض صحتك للعديد من المشاكل الصحية.

وهنا يجب طرح سؤال، ويجب التعرف علي الإجابة عليه ، وهو ما هي درجة الحرارة التي يستطيع جسم الإنسان تحملها؟.

أجاب التقرير عن هذا السؤال مشيرا إلي أن هناك دراسة أجريت في مجلة "Science Advances "، وأوضحت أن درجة الحرارة تختلف في الظل عن التعرض لأشعة الشمس، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة في الطقس من الحيل المسببة لزيادة الشعور بارتفاع حرارة الطقس.

وأكدت الدراسة، أن جسم الإنسان يستطيع أن يتحمل التعرض لحرارة الطقس التي تصل إلى 35 درجة مئوية.

وأشار الدكتور كولين ريموند ، باحث في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا والذي يدرس ارتفاع درجة حرارة الطقس، أنه في حالة انخفاض نسبة الرطوبة مع ارتفاع حرارة الطقس لا يتأثر بشكل كبير جسم الإنسان بالسلب.

ولكن في حالة ارتفاع درجة حرارة الطقس، وارتفاع نسبة الرطوبة، يتعرض الجسم للعديد من المشاكل نتيجة لزيادة شعوره بالحر، وخاصة في حالة عدم ترطيبه، أي اهمال الشخص لتناول نسبة السوائل التي يحتاجها الجسم، وأيضا كثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة.

وقدم التقرير العديد من النصائح للحفاظ علي صحة الجسم، وأبرزها:

-الإكثار من تناول السوائل.

-تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

-الاستحمام يوميا بالماء الفاتر .

-تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخضراوات والفواكه.

-ارتداء الملابس القطنية.