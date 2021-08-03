أمريكا تتبرع بـ110 ملايين جرعة من لقاح كورونا لـ60 دولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تبرعت بأكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أكثر من 60 دولة حتى الآن.

يأتي ذلك مع استمرار العالم في التعامل مع سلالة دلتا سريعة الانتشار من الفيروس المسبب للجائحة.



وأوضح البيت الأبيض في بيان، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن إجمالي التبرعات في وقت لاحق اليوم، واصفا التبرع بأنه يمثل "علامة بارزة" في مكافحة الجائحة.

كان بايدن، الذي من المقرر أن يلقي كلمة حول جهود مكافحة كورونا عند الساعة 3.45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1945 بتوقيت جرينتش)، قد تعهد في وقت سابق بالتبرع بما لا يقل عن 80 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 حول العالم.

وقال البيت الأبيض في البيان "إعلان اليوم هو وفاء بوعده ودفعة مقدمة كبيرة لمئات ملايين الجرعات الإضافية التي ستقدمها الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة".

وأضاف أن غالبية الجرعات تمت مشاركتها عبر كوفاكس، وهو برنامج دولي يستهدف مساعدة الدول النامية على الحصول على لقاحات كوفيد-19.

وذكر البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه سيعمل مع كوفاكس وشركاء إقليميين آخرين لضمان التوزيع العادل للقاحات التي تم التبرع بها.