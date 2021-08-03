شكرا لقرائتكم لبنان راغب علامة: توقعت انهيار لبنان.. لكن لم أتوقع تواطؤ هؤلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الفنان راغب علامة، في حديث مع "العربية.نت" إنه أراد الظهور في فيديو كليب أغنية "فوراً غرام" الذي أطلقه منذ أيام كمطرب ولم يشأ أن يمثل فيه.

وأضاف أنه حاول من خلال هذه الأغنية المصورة التي أدّاها باللهجة الخليجية "تشجيع الشباب على الحب"، مشيراً إلى أنه يعتبر أن "الحياة بلا حب، لا طعم لها ولا لون، إذ تصبح كالوردة بلا عبير".

راغب علامة

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وتطرق علامة في حديثه مع "العربية.نت" إلى أغنية "طار البلد" التي غنّاها منذ سنوات، فأكد أنه كان يتوقع حين قدمها بأن لبنان سينهار بسبب سوء الإدارة في البلد.

وأضاف: "السياسيون كانوا يسيرون بالوطن نحو الهلاك والانهيار وكانوا يسرقون الأموال من دون تأمين أدنى مقومات الحياة: لا كهرباء ولا مازوت ولا فرص عمل للشباب ولا صناعة ولا سياحة".

وتابع: "بصراحة حين غنّيت "طار البلد" لم أكن أتوقع أبداً أن يدخل القطاع المصرفي الخاص بهذه اللعبة مع الدولة"، كاشفاً بأنه يشعر أن "اتفاقاً قد حصل على تدمير شامل للبلد" لكنه واثق "أن الله يمهل ولا يهمل وسنرى فيهم يوماً قريباً بإذن الله، حينها سيكون العذاب الكبير والسقوط المدوي لهم".

راغب علامة

أكد أنه حين غنى أغنية "بكرا بيبرم دولابي" في بداية مشواره الفني قبل أكثر من 37 عاماً لم يكن يدرك أن "دولابه" الفني سيحصد نجاحاً إلى اليوم لأن الفنان "لا يمكنه أن يتكهن بمدى النجاح الذي سيحققه ولا بمدّة استمراريته"، لكنه عمل ليلاً ونهاراً وثابر واجتهد كي يحصد النجاح الذي هو عليه اليوم.

وأكد علامة أن لا "مكان للندم أبداً" في حياته حيث إنه "يتخطى المشاكل والصعاب والعوائق بالحب والشغف".

عن ولديه خالد ولؤي اللذيْن استقرا مؤخراً في الإمارات، قال إنهما أحبا هذا البلد كما أحبها هو، وحين اتخذا قرار الإقامة هناك كان سعيداً جداً لأنه يريد أن ينشآ في بيئة نظيفة وفي أجواء إيجابية. وفي هذا السياق، قال إنه يحرص في تربية ولديه على أن يكونا صديقيه وأخويه.