شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيه الرئيس السيسي بمكافحة أمراض سوء التغذية..مخاطر السمنة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السمنة تعد من أخطر الأمراض التي يصاب بها الأطفال، وتزيد من فرص تعرضهم للكثير من الأمراض وخاصة المزمنة، وتشير العديد من الإحصائيات المصرية إلى أن ما يقرب من 4 ملايين طفل مصابين بالسمنة.

وفي ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاحه للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فوودز"، بضرورة اهتمام الدولة بهذه القضية والكشف المبكر عن أمراض الأطفال مثل: السمنة والتقزم والأنيميا، لذا فى هذا التقرير نتعرف على المخاطر الصحية لسمنة الأطفال وتأثيرها على صحتهم.

مخاطر السمنة عند الأطفال وتأثيرها على صحتهم

وبحسب ما نشر موقع مستشفى أطفال جامعة كاليفورنيا ucsfbenioffchildrens، فإن زيادة معدل السمنة تعني أن الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة أصبحت شائعة بين الأطفال والمراهقين.

وتزيد زيادة الوزن من خطر إصابة الطفل بعدد من الأمراض، من أهمها :

-الربو - يعاني عدد كبير من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن من الربو.

-داء السكري - أصبح داء السكري من النوع الثانى، منتشرًا بشكل متزايد بين الأطفال والمراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن قدرت دراسة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن واحدًا من كل ثلاثة أطفال أمريكيين ولدوا في عام 2000 سيصاب بمرض السكري.

-حصوات المرارة - تكون الإصابة بحصوات المرارة أعلى بشكل ملحوظ لدى من يعانون من السمنة.

-أمراض القلب - المؤشرات المبكرة لتصلب الشرايين- تبدأ في وقت مبكر من الطفولة والمراهقة عند الأطفال الذين يعانون من السمنة .

- ترتبط السمنة بارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، والتي ترتبط بعادات الأكل السيئة وزيادة الوزن.

-ارتفاع ضغط الدم - من المرجح أن يعاني الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن من ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يجهد القلب.

-مشاكل الكبد - الأطفال الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بمشكلة في الكبد تسمى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تليف الكبد.

-مشاكل الدورة الشهرية - قد تؤدي زيادة الوزن إلى وصول الفتاة إلى سن البلوغ في سن مبكرة أيضًا ، قد تساهم السمنة في الإصابة بأورام الرحم الليفية أو اضطرابات الدورة الشهرية لاحقًا في الحياة.

-مشاكل النوم - الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون لخطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو اضطراب تنفسي خطير قد يهدد الحياة ويتسم بانقطاعات قصيرة في التنفس أثناء النوم.

على مدى فترة طويلة من الزمن ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى قصور القلب.

-متلازمة الأيض "التمثيل الغذائي"

يعاني ما بين 25 % و 40 % من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن من متلازمة التمثيل الغذائي، مما يمهد الطريق لمرض السكري ومشاكل القلب.

تشمل متلازمة التمثيل الغذائي:

-الدهون غير الطبيعية

-ضغط دم مرتفع

-مقاومة الأنسولين

- السمنة

وتستجيب المشاكل الصحية المرتبطة بمتلازمة التمثيل الغذائي بشكل جيد للنظام الغذائي وممارسة الرياضة عندما يفقد الأطفال الوزن - حتى لو كان وزنًا بسيطًا - يمكن أن يمنع الآثار السلبية لمتلازمة التمثيل الغذائي.

زيادة الوزن مدى الحياة

من المرجح أن يعاني الأطفال والمراهقون الذين يعانون من زيادة الوزن من زيادة الوزن أو السمنة لدى البالغين. إنها حلقة صعبة للغاية لكسرها.

النظام الغذائي غير الصحي ونمط الحياة الخامل من عوامل الخطر المعروفة للأسباب الثلاثة الرئيسية للوفاة لدى البالغين: السرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

على الرغم من وجود خيارات علاجية للأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، فإن الوقاية هي مفتاح مكافحة وباء السمنة لدى الأطفال.